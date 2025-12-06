تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و شناور سازی قشم در هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور برابر حریفان خود به یک تساوی و یک باخت دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -تیم پالایش نغت بندرعباس در هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس تیم شناور سازی قشم با تیم مس سونگون ورزقان را در خانه به تساوی بدون گل دست یافت. 

دیگر نماینده استان تیم پالایش نفت بندرعباس در دیداری خارج از خانه با نتیجه ۲ بر ۱ برابر میزبان خود تیم صنعت نفت آبادان شکست خورد. 

تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۱۶ امتیاز در جایگاه یازدهم و تیم شناور سازی قشم با ۱۱ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی قرار دارند.

لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان با حضور ۱۸ تیم در حال برگزار است.

 

برچسب ها: لیگ دسته اول فوتبال کشور ، نمایندگان هرمزگان
