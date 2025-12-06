باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری در گفت‌وگویی اظهار داشت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، کشور ما در چهار راهِ ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب دنیا قرار دارد.

وی گفت: ما وظیفه داریم با تقویت مبادی مرزی، ظرفیت ترانزیت کشور را به ۱۵ میلیون تن در سال برسانیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای نیز بین کشورهای ایران، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان مبنی بر رساندن حجم ترانزیت اینچه برون به پنج میلیون تن در سال جاری منعقد شده است.

‌وی با بیان اینکه ترانزیت یک موضوع ملی، منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای است، ادامه داد: ما در مناطقی همچون سرخس، لطف‌آباد، اینچه برون، امیرآباد، بندر کاسپین، آستارا و جلفا ارتباطات ریلی با کشورهای CIS داریم.

ذاکری خاطرنشان کرد: دیپلماسی ریلی و ترانزیت ریل پایه در دولت چهاردهم با حمایت جدی رئیس جمهور در حال توسعه است.

‌وی یادآوری کرد: سال گذشته، حمل بارهای بین المللی به 5 میلیون تن رسید و اینچه برون باید به عنوان دروازه ورودی کریدور شرقی دریای خزر عمل کند.

منبع: راه‌آهن