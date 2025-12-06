ملی‌پوشان نوجوانان ترای اتلون ایران موفق شدند سه نشان طلا، نقره و برنز قهرمانی آسیا را از آن خود کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی ترای‌اتلون نوجوانان و نونهالان ایران با نمایش درخشان و تاریخی در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ در جده عربستان افتخار بزرگی آفرید و موفق شد برای اولین بار در تاریخ ورزش کشور به سکوی قهرمانی این رقابت‌ها دست یابد.

رقابت‌های ترای‌اتلون قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۵ در شهر جده عربستان با شرکت ۳۳ ورزشکار برتر از ۱۳ کشور آسیایی برگزار شد و با اعلام فدراسیون ترای‌اتلون ملی پوشان نوجوانان ایران با درخشش خیره کننده، ترای‌اتلون آسیا را به تسخیر خود در آوردند و در حضور نمایندگان کشورهای مطرح آسیا موفق شدند هر سه نشان طلا، نقره و برنز قهرمانی آسیا را از آن خود کنند.

ترکیب ۴ نفره تیم ملی نوجوانان ایران در مسافت ۴۰۰ متر شنا، ۱۰ کیلومتر دوچرخه سواری و ۲/۵ کیلومتر دو به رقابت با حریفان پرداختند. در پایان مسابقات این رده صدرا ابراهیمی تاریخ ساز شد و با زمان ۲۶:۴۷ به مقام قهرمانی آسیا دست یافت.

همچنین پارسا رسولی با اختلاف یک ثانیه نسبت به ابراهیمی موفق شد بر سکوی دوم آسیا قرار گرفته و صاحب مدال ارزشمند نقره شود. پس از وی برنا نقیه نیز با زمان ۲۶:۴۹ سومین شگفتی این مسابقات را آفرید و صاحب مدال برنز آسیا شد. به این ترتیب هر سه سکوی این دروه از مسابقات برای نخستین بار به ترای‌اتلون ایران رسید.

در این رده علی اصغر کشاورزیان دیگر ملی پوش رده نوجوانان کشورمان در رده شانزدهم ایستاد.

رقابت رده نونهالان این دوره از مسابقات نیز صبح امروز با شرکت ۲ ورزشکار از سراسر قاره آسیا برگزار شد و تیم ملی نونهالان ایران نیز با حضور ۴ ورزشکار برای نخستین بار در این رویدادها حضور یافته بود.

در پایان مسابقات این رده محمد پارسا صیام پور موفق به کسب عنوان ارزشند ششم شد. آروین مقیمی در رده دهم قرار گرفت، محمد سام قهرمانی یازدهم شد و امیرعلی مسائلی نیز در رده پانزدهم ایستاد.

تاریخ‌سازی نوجوانان ترای‌اتلون ایران/ سه سکوی آسیا برای ایران
