به گفته رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو، یکی از علت‌های قاچاق دارو این است که اعضای زنجیره تامین به سامانه «تی‌تک» متصل نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - رضا اکبرزاده، رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو گفت: در حال حاضر ناقص بودن سامانه تی تک سبب قاچاق دارو می‌شود.

وی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از علت‌های قاچاق دارو و نشت آن این است که اعضای زنجیره تامین به سامانه تی تک متصل نیستند.

رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایت‌های سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بر اساس گزارش های ارسالی به سازمان غذا و دارو سامانه تی تک در مرحله داروخانه تا بیمار عملکردی موفقیت آمیزی داشته و نشت دارو می‌تواند به قبل از داروخانه بر‌گردد که این موضوع الزامی نخواهد بود. 

رضا اکبر زاده بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که داروهای شیمی درمانی، بیماران خاص و روتین به بیرون از مجموعه و زنجیره نشت پیدا می‌کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: کمبود دارو ، ارز دارو
خبرهای مرتبط
تدوین دستورالعمل جدید فروش اینترنتی دارو/ برنامه‌ای متفاوت برای داروخانه‌ها
تجویز میانگین ۴.۲ قلم دارو در نسخه‌های تهرانی/ سیستم پیشگیری از خدمات القایی جلوگیری می‌کند
سرماخوردگی را با آنتی‌بیوتیک درمان نکنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رویکردی جدید برای درمان یکی از خطرناک‌ترین تومور‌های مغزی
کلید داشتن خواب عمیق چیست؟
اولین نقشه سه‌بعدی از تمام ساختمان‌های جهان ساخته شد
ثبت ۲۵ هزار و ۵۵۵ مأموریت اورژانس طی یک هفته در پایتخت
مهمترین علائم دیابت چیست؟
کاهش ذخایر خونی به حدود ۵ روز در روزهای هوای آلوده
نتایج ششمین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم ۲۳ آذرماه منتشر می‌شود
Oukitel WP ۶۰: یک گوشی مقاوم جدید با باتری بزرگ و دوربین‌های دید در شب
راه حل عالی برای مبارزه با خشکی پوست در زمستان
یک شبیه‌سازی عجیب، اسرار سیاه‌چاله‌ها را فاش کرد
آخرین اخبار
دانشجو باید نیازهای آینده کشور را رصد کند
عدم اتصال زنجیره تامین به سامانه «تی تک» سبب قاچاق دارو می‌شود + فیلم
کشف یک ساختار کیهانی غول‌پیکر كه می‌تواند اسرار شکل‌گیری راه شیری را آشکار کند
راه حل عالی برای مبارزه با خشکی پوست در زمستان
Oukitel WP ۶۰: یک گوشی مقاوم جدید با باتری بزرگ و دوربین‌های دید در شب
افزایش غیرمعمول روشنایی دنباله‌دار 3I/ATLAS نشانه چیست؟!
اولین نقشه سه‌بعدی از تمام ساختمان‌های جهان ساخته شد
کلید داشتن خواب عمیق چیست؟
کاهش ذخایر خونی به حدود ۵ روز در روزهای هوای آلوده
یک شبیه‌سازی عجیب، اسرار سیاه‌چاله‌ها را فاش کرد
رویکردی جدید برای درمان یکی از خطرناک‌ترین تومور‌های مغزی
مهمترین علائم دیابت چیست؟
نتایج ششمین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم ۲۳ آذرماه منتشر می‌شود
ثبت ۲۵ هزار و ۵۵۵ مأموریت اورژانس طی یک هفته در پایتخت
نیکوکاری مولد باید به اشتغال، آرامش اجتماعی و توسعه کشور منجر شود
ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از فردا ۱۶ آذر
وقتی تغییرات اقلیمی، کلاس‌ها را تهدید می‌کند/ شناسایی تمامی مدارس آسیب‌دیده ناشی از فرونشست زمین در اصفهان