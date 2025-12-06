باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - رضا اکبرزاده، رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو گفت: در حال حاضر ناقص بودن سامانه تی تک سبب قاچاق دارو می‌شود.

وی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از علت‌های قاچاق دارو و نشت آن این است که اعضای زنجیره تامین به سامانه تی تک متصل نیستند.

رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایت‌های سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بر اساس گزارش های ارسالی به سازمان غذا و دارو سامانه تی تک در مرحله داروخانه تا بیمار عملکردی موفقیت آمیزی داشته و نشت دارو می‌تواند به قبل از داروخانه بر‌گردد که این موضوع الزامی نخواهد بود.

رضا اکبر زاده بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که داروهای شیمی درمانی، بیماران خاص و روتین به بیرون از مجموعه و زنجیره نشت پیدا می‌کند.