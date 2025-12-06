مدارس برخی استان‌ها شنبه تعطیل شده و آموزش دانش‌آموزان به‌صورت غیرحضوری در بستر فضای مجازی دنبال خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استان‌ها به دلیل آلودگی هوا یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز یکشنبه ۱۶ آذرماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.

البرز

طبق مصوبات کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوا برای یک‌شنبه ۱۶ آذر ماه تمامی مقاطع مدارس البرز غیرحضوری شد.

کهگیلویه و بویراحمد 

مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: به دلیل تشدید ویروس آنفلوآنزا کلاس های درس مدارس و دانشگاه‌ها غیرحضوری شد.

قم

کارگروه اضطرار آلودگی هوای قم براساس پیش‌بینی هواشناسی استان مبنی بر بالارفتن شاخص آلودگی هوای استان قم، مدارس را در روز یکشنبه تعطیل اعلام کرد.

آذربایجان غربی

استانداری آذربایجان‌غربی اعلام کرد: تمام مدارس ارومیه، نقده و مهاباد به‌دلیل آلودگی هوا، فردا یکشنبه ۱۶ آذر مجازی خواهند بود.

کرمانشاه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از غیرحضوری شدن تمامی مدارس و کلاس‌های دانشگاه‌های استان در روز یکشنبه ۱۶ آذر با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان خبر داد.

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
مدارس و ادارات کدام استان‌ها سه‌شنبه ۴ آذر تعطیل یا غیرحضوری است؟
مدارس کدام استان‌ها ۱۲ آذرماه تعطیل و غیرحضوری شد؟
مدارس کدام استان‌ها شنبه ۸ آذرماه تعطیل و غیرحضوری شد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پربازدیدترین‌ها
سه عضو دیگر از عوامل کانال «شکار مزدور» در مازندران دستگیر شدند
۲ نفر از عوامل اصلی برگزاری دو ماراتن کیش بازداشت شدند 
پزشکیان: آب خلیج‌ فارس به اصفهان رسید
رگبار و رعد و برق در راه البرز است
احداث بزرگ‌ترین بیمارستان سرطان منطقه خاورمیانه در شیراز
چهارمین مشاهده یوزپلنگ آسیایی در سال‌جاری
صدور حکم محکومیت ۱۷۰۰ میلیارد ریالی برای یک مدیر مرتبط با حوزه سوخت در هرمزگان
فریدونکنار فاتح مسابقات کشتی آزاد جوانان مازندران
افتتاح طرح انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی با دستور پزشکیان/غلبه بربحران آب با کار علمی
وزیر صمت: انتقال آب دریا ضامن پایداری صنعتی و زیستی ایران است
آخرین اخبار
انجام همه سناریو‌های رزمایش اقتدار ندسا با بهترین کیفیت