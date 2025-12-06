باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استان‌ها به دلیل آلودگی هوا یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز یکشنبه ۱۶ آذرماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.

البرز

طبق مصوبات کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوا برای یک‌شنبه ۱۶ آذر ماه تمامی مقاطع مدارس البرز غیرحضوری شد.

کهگیلویه و بویراحمد

مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: به دلیل تشدید ویروس آنفلوآنزا کلاس های درس مدارس و دانشگاه‌ها غیرحضوری شد.

قم

کارگروه اضطرار آلودگی هوای قم براساس پیش‌بینی هواشناسی استان مبنی بر بالارفتن شاخص آلودگی هوای استان قم، مدارس را در روز یکشنبه تعطیل اعلام کرد.

آذربایجان غربی

استانداری آذربایجان‌غربی اعلام کرد: تمام مدارس ارومیه، نقده و مهاباد به‌دلیل آلودگی هوا، فردا یکشنبه ۱۶ آذر مجازی خواهند بود.

کرمانشاه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از غیرحضوری شدن تمامی مدارس و کلاس‌های دانشگاه‌های استان در روز یکشنبه ۱۶ آذر با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان خبر داد.