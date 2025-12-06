در پی تیراندازی در رستورانی در پایتخت اداری آفریقای جنوبی ۱۱ نفر کشته و ۱۴ نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات آفریقای جنوبی اعلام کردند که روز شنبه حداقل ۱۱ نفر از جمله یک پسر بچه سه ساله پس از تیراندازی در یک رستوران غیرقانونی در شهر «پرتوریا» کشته شدند.
گفته شده ۱۴ نفر نیز در این حادثه تیراندازی زخمی شده و جستوجو برای یافتن مظنونان ادامه دارد.
پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرد: «سه کودک در میان کشتهشدگان هستند که شامل پسران ۳ و ۱۲ ساله و یک دختر ۱۶ ساله میشوند».
آفریقای جنوبی یکی از بالاترین نرخهای قتل در جهان را دارد که به طور متوسط حدود ۶۰ نفر در روز است.
منبع: رویترز