طبق تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا فردا یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ مدارس استان قم غیر حضوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته اضطرار آلودگی هوای استان قم  اعلام کرد:با توجه به آلودگی هوا تمامی مهد‌های کودک پیش دبستانی‌ها و کلیه مقاطع تحصیلی آموزشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۶ آذرماه، غیرحضوری خواهد شد.

البته ادارات دولتی، بانک‌ها و دانشگاه‌ها باز بوده و شامل این تعطیلی نمی‌شوند. 

زنان باردار و کارکنان دارای بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند با نظر مدیران دستگاه‌ها از دورکاری استفاده نمایند.

هم‌استانی‌های محترم به ویژه گروه‌های حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز یکشنبه ، توصیه‌های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، آلودگی هوای قم
