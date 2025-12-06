براساس اعلام شرکت آبفای قم به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، جریان آب در محدوده برخی مناطق قم فردا ۱۶ آذز دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت آبفای قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جریان آب بلوار توحید حد فاصل میدان نبوت الی بلوار ۱۷ شهریور (کوچه‌های فرد)، بلوار کشاورز جنوبی حدفاصل میدان نبوت الی کوچه ۱۱ (کوچه‌های فرد)، بلوار ۱۷ شهریور حدفاصل بلوار توحید الی کوچه ۲۱ (کوچه‌های فرد)، به همراه تمامی فرعی‌های منشعب، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ بلوار ۱۵ خرداد از تقاطع رزمندگان اسلام الی بلوار محتشم کاشانی (کوچه‌های زوج) و بلوار عماریاسر از تقاطع رزمندگان اسلام الی کوچه ۵۳ (کوچه‌های فرد) و بلوار محتشم کاشانی از تقاطع ۱۵ خرداد الی شهید قدوسی (کوچه‌های زوج) و همچنین خیابان تقوی و شکوفه و میثمی به همراه تمامی فرعی‌های منشعب ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ وبلوار منتظری و بلوار حائری یزدی و حرم مطهر و خیابان شهدا (صفائیه) و خیابان ارم و بلوار نیایش و خیابان مصلی و خیابان فاطمی از میدان جانبازان تا تقاطع جعفرطیار و خیابان معلم از میدان روح الله تا پل حجتیه به همراه تمامی فرعی‌های منشعب، از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰ دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت می‌شود.

تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی‌های عزیز در شهر‌ها و روستا‌های استان است.