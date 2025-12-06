براساس اعلام شرکت آبفای قم به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، جریان آب در محدوده برخی مناطق قم فردا ۱۶ آذز دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت آبفای قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جریان آب بلوار توحید حد فاصل میدان نبوت الی بلوار ۱۷ شهریور (کوچه‌های فرد)، بلوار کشاورز جنوبی حدفاصل میدان نبوت الی کوچه ۱۱ (کوچه‌های فرد)، بلوار ۱۷ شهریور حدفاصل بلوار توحید الی کوچه ۲۱ (کوچه‌های فرد)، به همراه تمامی فرعی‌های منشعب، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ بلوار ۱۵ خرداد از تقاطع رزمندگان اسلام الی بلوار محتشم کاشانی (کوچه‌های زوج) و بلوار عماریاسر از تقاطع رزمندگان اسلام الی کوچه ۵۳ (کوچه‌های فرد) و بلوار محتشم کاشانی از تقاطع ۱۵ خرداد الی شهید قدوسی (کوچه‌های زوج) و همچنین خیابان تقوی و شکوفه و میثمی به همراه تمامی فرعی‌های منشعب ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ وبلوار منتظری و بلوار حائری یزدی و حرم مطهر و خیابان شهدا (صفائیه) و خیابان ارم و بلوار نیایش و خیابان مصلی و خیابان فاطمی از میدان جانبازان تا تقاطع جعفرطیار و خیابان معلم از میدان روح الله تا پل حجتیه به همراه تمامی فرعی‌های منشعب، از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰ دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت می‌شود.

 تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی‌های عزیز در شهر‌ها و روستا‌های استان است.

برچسب ها: آبفای قم ، قطعی آب
خبرهای مرتبط
تأمین تجهیزات تصفیه‌خانه فاضلاب پردیسان با استفاده از خط اعتباری چین
اجرای طرح آزمایشی نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب در قم
مدیرآب و خاک جهاد کشاورزی قم خبر داد:
۲۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قم به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف انبار احتکار روغن خوراکی در قم
پینگ‌پنگ‌باز قمی به رقابت‌های بین المللی عربستان اعزام شد
زنگ شیر در مدارس قم نواخته شد
تعطیلی مدارس قم در روز یکشنبه/ آموزش غیرحضوری شد
مرگ تلخ دختر چهار ساله و هفت مصدوم در پی واژگونی ساینا در قم
افت فشار و قطعی آب برخی مناطق قم در روز یکشنبه
جزئیات ثبت‌نام اعتکاف رجبیه در قم
ورزشگاه تختی قم به بانوان اختصاص یافت
آخرین اخبار
جزئیات ثبت‌نام اعتکاف رجبیه در قم
ورزشگاه تختی قم به بانوان اختصاص یافت
افت فشار و قطعی آب برخی مناطق قم در روز یکشنبه
تعطیلی مدارس قم در روز یکشنبه/ آموزش غیرحضوری شد
کشف انبار احتکار روغن خوراکی در قم
پینگ‌پنگ‌باز قمی به رقابت‌های بین المللی عربستان اعزام شد
زنگ شیر در مدارس قم نواخته شد
مرگ تلخ دختر چهار ساله و هفت مصدوم در پی واژگونی ساینا در قم