ورزشگاه تختی قم به بانوان اختصاص یافت

باشگاه خبرنگاران جوان -به نقل از روابط عمومی استانداری قم، اکبر بهنام‌جو در جمع دانشجویان دانشگاه شهاب دانش قم، ضمن تبریک روز دانشجو، به ضرورت گسترش زیرساخت‌های گردشگری در استان قم اشاره کرد و افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما در دولت، گسترش گردشگری مذهبی و عمومی است؛ قم باید به عنوان یک مقصد گردشگری برای مهمانان و زائران از سراسر کشور و دنیا شناخته شود تا در نهایت میزان ماندگاری ایشان از میانگین کمتر از یک روز، به چند روز افزایش پیدا کند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر، پروژه‌های متعددی برای بهبود وضعیت گردشگری و حمل‌ونقل در قم در حال اجراست؛ یکی از این پروژه‌ها، توسعه خطوط مترو است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش ترافیک و تسهیل حمل‌ونقل درون‌شهری داشته باشد.

وی ادامه داد: پروژه مترو از مسیر جمکران تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) در حال تکمیل است و پیش‌بینی می‌شود تا سه سال آینده این پروژه به بهره‌برداری برسد؛ همچنین، عملیات اجرایی مترو در منطقه پردیسان به زودی آغاز خواهد شد.

بهنام‌جو درخصوص وضعیت حمل‌ونقل عمومی استان نیز گفت: در حال حاضر، قم با کمبود اتوبوس در سطح شهر مواجه است؛ تعداد اتوبوس‌های فعلی باید دو برابر شود تا نیازهای حمل‌ونقل عمومی استان پوشش داده شود؛ در این زمینه شورای شهر و شهرداری به دنبال رفع این مشکل هستند.

وی همچنین از برنامه‌های جدید برای توسعه فضاهای تفریحی و ورزشی در استان خبر داد و گفت: یکی از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی‌های ما، افزایش فضاهای تفریحی برای جوانان و خانواده‌ها است. در این راستا، پارک‌ها و فضاهای سبز شهری در حال توسعه هستند، اما به هیچ عنوان راضی به وضعیت فعلی نیستیم و قصد داریم این امکانات را گسترش دهیم.

در ادامه این مراسم، وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان دانشگاه شهاب دانش قم در خصوص وضعیت ورزشگاه‌ها و امکانات ورزشی استان برای بانوان، گفت: مطمئنا بانوان در استان قم از امکانات ورزشی کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند.

استاندار قم افزود: پروژه‌های مختلفی برای افزایش این امکانات در حال پیگیری است، از جمله اختصاص ورزشگاه تختی برای بانوان که با تکمیل استانداردهای خاص ویژه بانوان، تا پایان سال افتتاح خواهد شد.

وی همچنین درباره وضعیت پارکینگ دانشگاه‌ها، گفت: درخصوص مشکلات پارکینگ دانشگاه‌ها و به ویژه آسفالت پارکینگ دانشگاه‌ها، پیگیر رفع مشکلات در این زمینه هستیم و به زودی این موضوع حل خواهد شد.

دانشجو قلب تپنده جامعه پویا است

استاندار قم در پیامی به مناسبت روز دانشجو، از این قشر به عنوان قلب تپنده جامعه پویا و سازنده فردا یاد کرد.

اکبر بهنام‌جو در این پیام آورده است: شانزدهم آذر، روز دانشجو، یادآور بینش روشن، مسوولیت‌پذیری اجتماعی و شجاعت نسلی است که همواره پرچم آگاهی، مطالبه گری و عدالت خواهی را برافراشته نگاه داشته است.

وی افزوده است: دانشجو، مبداء تحول، قلب تپنده جامعه پویا و سازنده فردا و دانشگاه، خاستگاه علم، اندیشه و نوآوری است؛ جایی که تفکر علمی و اخلاقی در هم می‌آمیزد تا مسیر پیشرفت و تعالی کشور را هموار سازد.

وی ادامه داده است: امروزه نقش دانشگاه‌ها در تربیت نیروی انسانی کارآمد، گسترش مرزهای دانش و پیوند علم با نیازهای واقعی جامعه، نقشی حیاتی و اثرگذار بوده و حضور فعال و سازنده دانشجویان در عرصه‌های پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی، مایه‌ی امید به آینده‌ای روشن‌تر برای ایران اسلامی است.

استاندار قم در پایان آورده است: در این روز ارزشمند، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دانشجو، تلاش و ممارست علمی فرزندان برومند این سرزمین را پاس داشته و از خداوند متعال برای همه دانشجویان، اساتید و فعالان دانشگاهی استان و کشور عزیزمان توفیق روزافزون در مسیر علم آموزی و اقتدار علمی ایران اسلامی را مسالت می‌نمایم.