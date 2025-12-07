باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوچهلونهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز بهکار کرد.
روحالله متفکرآزاد عضو هیئترئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی (الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳))
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی