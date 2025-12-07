یکی از دستورکارهای امروز مجلس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوچهل‌ونهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی (الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)) 

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی
 
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی

 

رئیس مجلس در نطق پیش از دستور:
دانشجویان در تاریخ معاصر، رهبران اجتماعی مبارزه با مستبدان بوده‌اند/ ضرورت بازی تیم ملی فوتبال با تیم‌های با کیفیت
سه نوبته شدن جلسه علنی مجلس برای بررسی الحاق برخی احکام بودجه سنواتی
ذات آمریکا، تروریسم و قاچاق سازمان یافته است
پولادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
مهم‌ترین درس اطفای حریق در جنگل الیت وفاق بود
زمانی در گفت‌و‌گو با با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
با وجود قوانین حبس‌زدایی، کاهش مهریه به ۱۴ سکه چه مفهومی دارد؟
باید تدابیر لازم برای حفاظت از جان مردم در شرایط احتمالی جنگ را داشته باشیم
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۶ آذر
روایت تازه فرمانده کل سپاه از حمله موشکی به پایگاه آمریکایی
پزشکیان: یک حرف می‌زنیم و جور دیگر عمل می‌کنیم، این ناترازی است
دشمنان برای پی‌بردن به تاکتیک‌های ما باید هزینه کنند
نگاه جنسیتی به اصلاح قانون مهریه نداریم
دانشجویان در تاریخ معاصر، رهبران اجتماعی مبارزه با مستبدان بوده‌اند/ ضرورت بازی تیم ملی فوتبال با تیم‌های با کیفیت
دستاورد‌های راهبردی سپاه مرهون پیوند با دانشگاه است
بقائی: آماده گفت‌و‌گو با مقامات لبنان هستیم/ پزشکیان به ترکمنستان و قزاقستان می‌رود
بودجه‌ای که در مجلس برای نیرو‌های مسلح مصوب شده، کاهش پیدا نمی‌کند
تبریک قالیباف به قهرمانی تیم ملی تکواندوی امید در جهان
برنامه جامع توسعه همکاری‌های ایران و افغانستان تهیه شود
حضور معنادار دانشجویان حرکت کشور را بیمه کرده است
الزامی شدن تعیین نرخ رجیستری موبایل با مصوبه مجلس
تعیین تکلیف اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا در مجلس
رای نمایندگان مجلس به شفافیت بودجه شرکت نفت
روایت تازه فرمانده کل سپاه از حمله موشکی به پایگاه آمریکایی
تکلیف نمایندگان به دولت برای ارائه گزارش ماهانه منابع و مصارف بودجه به مجلس
سرلشکر موسوی: نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل اطلاعاتی و عملیاتی قرار دارند
آغاز جلسه علنی نوبت بعدازظهر مجلس برای بررسی الحاق برخی احکام بودجه سنواتی
بقائی: آماده گفت‌و‌گو با مقامات لبنان هستیم/ پزشکیان به ترکمنستان و قزاقستان می‌رود
نگاه جنسیتی به اصلاح قانون مهریه نداریم
دشمنان برای پی‌بردن به تاکتیک‌های ما باید هزینه کنند
پزشکیان: یک حرف می‌زنیم و جور دیگر عمل می‌کنیم، این ناترازی است
دستاورد‌های راهبردی سپاه مرهون پیوند با دانشگاه است
الزامات دائمی بودجه در مجلس تعیین شد
بودجه‌ای که در مجلس برای نیرو‌های مسلح مصوب شده، کاهش پیدا نمی‌کند
گزارش دیوان محاسبات از قصور وزارت راه در اختصاص زمین به خانوارهای مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
دانشجویان در تاریخ معاصر، رهبران اجتماعی مبارزه با مستبدان بوده‌اند/ ضرورت بازی تیم ملی فوتبال با تیم‌های با کیفیت
سه نوبته شدن جلسه علنی مجلس برای بررسی الحاق برخی احکام بودجه سنواتی
ادامه رسیدگی به لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۶ آذر
باید تدابیر لازم برای حفاظت از جان مردم در شرایط احتمالی جنگ را داشته باشیم
توسعه ایران بدون شنیدن صدای دانشگاه ممکن نیست
نگاهداری: شبیه سازی مبتنی بر بازی‌های جدی از ابزار‌های اصلی حکمرانی نوین هستند
طحان نظیف: پزشکیان در انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت نشده بود
احیای مذاکرات بستگی به رویکرد آمریکا دارد
برگزاری نشست مشترک سران قوا به میزبانی رئیس جمهور
روایتی تازه از حماسه پاوه؛ احمد کشوری نخستین داوطلب شکستن محاصره
تحولات منطقه و موضوع هسته‌ای ایران؛ محور گفت‌وگوی عراقچی با وزیر خارجه مصر