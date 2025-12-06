زلنسکی اعلام کرد که پس از تماس تلفنی با فرستاده ویژه کاخ سفید و جرد کوشنر، دو طرف درباره چارچوب و مراحل بعدی مذاکرات صلح توافق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که یک تماس تلفنی طولانی و «مهم» با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید و جرد کوشنر، داماد ترامپ داشته است.

زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «اوکراین مصمم است که با حسن نیت به همکاری با طرف آمریکایی برای دستیابی به صلح ادامه دهد. ما در مورد مراحل بعدی و چارچوب مذاکرات با آمریکا توافق کردیم».

ویتکاف و کوشنر هفته گذشته با رستم عمروف، مذاکره‌کننده ارشد اوکراینی در میامی دیدار و گفت‌و‌گو داشتند و هر دو طرف آن را «بحث‌های سازنده در مورد پیشبرد مسیری معتبر به سوی صلح پایدار و عادلانه در اوکراین» خواندند.

مذاکرات در فلوریدا پس از آن انجام می‌شود که ویتکاف و کوشنر روز سه‌شنبه در کرملین با ولادیمیر پوتین دیدار کردند تا در مورد طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ بحث کنند.

پس از این دیدار، ترامپ گفت که مذاکرات در مسکو «بسیار خوب» بوده و تأکید کرد که فرستادگان او با این تصور که پوتین می‌خواهد به توافق برسد، بازگشته‌اند.

منبع: رویترز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، مذاکرات آتش بس ، اوکراین
خبرهای مرتبط
بلومبرگ: نشست آمریکا و اوکراین در فلوریدا هیچ پیشرفت جدی نداشت
فرانسه پرواز مرموز پهپاد بر فراز پایگاه زیردریایی هسته‌ای را بررسی می‌کند
مکرون برای دیدار با زلنسکی و سایر سران اروپایی به لندن می‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تعداد کشته‌شدگان سیل اندونزی از ۹۰۰ نفر گذشت
حمله پهپادی در سودان جان ۷۹ غیرنظامی از جمله ۴۳ کودک را گرفت
نخست وزیر قطر: مذاکرات غزه در مرحله حساسی قرار دارد
بلومبرگ: نشست آمریکا و اوکراین در فلوریدا هیچ پیشرفت جدی نداشت
نخست وزیر مجارستان: اتحادیه اروپا در فساد غرق شده است
فرانسه پرواز مرموز پهپاد بر فراز پایگاه زیردریایی هسته‌ای را بررسی می‌کند
بیش از ۵۷ هزار خانوار در غزه با سرپرستی زنان با مشکلات شدیدی رو‌به‌رو هستند
گفت‌وگوی جولانی و نخست وزیر لبنان در نشست دوحه
کالاس: اتحادیه اروپا همچنان آمریکا را متحد اصلی خود می‌داند
غزه با گذشت یک سال از دستگیری مدیر بیمارستان کمال عدوان خواستار اقدام جهانی شد
آخرین اخبار
زلنسکی: با آمریکا درباره ساختار مذاکرات توافق کردیم
تیراندازی در آفریقای جنوبی ۱۱ کشته بر جای گذاشت
مکرون برای دیدار با زلنسکی و سایر سران اروپایی به لندن می‌رود
مصر خواستار استقرار هر چه سریع‌تر نیرو‌های بین‌المللی در غزه شد
توضیح وزیر خارجه ترکیه درباره شرایط خلع سلاح حماس
الجولانی: عقب‌نشینی اسرائیل از مطالبات جدی دولت سوریه است
قطر: موج هوش مصنوعی، جهان را به سمت کمبود گاز مایع می‌برد
گفت‌وگوی جولانی و نخست وزیر لبنان در نشست دوحه
کالاس: اتحادیه اروپا همچنان آمریکا را متحد اصلی خود می‌داند
تعداد کشته‌شدگان سیل اندونزی از ۹۰۰ نفر گذشت
فرانسه پرواز مرموز پهپاد بر فراز پایگاه زیردریایی هسته‌ای را بررسی می‌کند
حمله پهپادی در سودان جان ۷۹ غیرنظامی از جمله ۴۳ کودک را گرفت
نخست وزیر قطر: مذاکرات غزه در مرحله حساسی قرار دارد
غزه با گذشت یک سال از دستگیری مدیر بیمارستان کمال عدوان خواستار اقدام جهانی شد
بلومبرگ: نشست آمریکا و اوکراین در فلوریدا هیچ پیشرفت جدی نداشت
بیش از ۵۷ هزار خانوار در غزه با سرپرستی زنان با مشکلات شدیدی رو‌به‌رو هستند
نخست وزیر مجارستان: اتحادیه اروپا در فساد غرق شده است
هدف رزمایش ایران هشدار به دشمنان است
مذاکرات آمریکا و اوکراین فردا از سر گرفته می‌شود
کانادا سوریه را از فهرست «حامیان تروریسم دولتی» خود حذف کرد
در عراق چه خبر است؛ اشتباه فنی یا پالس سیاسی؟ 
غروب دیپلماسی؛ دیکته واشنگتن به قاره جنوب 
آمریکا فاش کرد: اروپا در مسیر زوال تمدنی
حمله کاخ سفید به واشنگتن‌پست
نمایندگان دموکرات خواستار استعفای فوری وزیر دفاع آمریکا شدند
نروژ برای مقابله با روسیه زیردریایی‌های جدید می‌خرد
روسیه انتظار دارد آمریکا نتایج مذاکرات با اوکراین را به اشتراک بگذارد