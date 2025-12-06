زلنسکی اعلام کرد که پس از تماس تلفنی با فرستاده ویژه کاخ سفید و جرد کوشنر، دو طرف درباره چارچوب و مراحل بعدی مذاکرات صلح توافق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که یک تماس تلفنی طولانی و «مهم» با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید و جرد کوشنر، داماد ترامپ داشته است.

زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «اوکراین مصمم است که با حسن نیت به همکاری با طرف آمریکایی برای دستیابی به صلح ادامه دهد. ما در مورد مراحل بعدی و چارچوب مذاکرات با آمریکا توافق کردیم».

ویتکاف و کوشنر هفته گذشته با رستم عمروف، مذاکره‌کننده ارشد اوکراینی در میامی دیدار و گفت‌و‌گو داشتند و هر دو طرف آن را «بحث‌های سازنده در مورد پیشبرد مسیری معتبر به سوی صلح پایدار و عادلانه در اوکراین» خواندند.

مذاکرات در فلوریدا پس از آن انجام می‌شود که ویتکاف و کوشنر روز سه‌شنبه در کرملین با ولادیمیر پوتین دیدار کردند تا در مورد طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ بحث کنند.

پس از این دیدار، ترامپ گفت که مذاکرات در مسکو «بسیار خوب» بوده و تأکید کرد که فرستادگان او با این تصور که پوتین می‌خواهد به توافق برسد، بازگشته‌اند.

منبع: رویترز