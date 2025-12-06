تیم فوتبال منچسترسیتی با پیروزی برابر ساندرلند با قرار گرفتن در رده دوم به ۲ امتیازی آرسنال صدرنشین رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته پانزدهم لیگ برتر انگلیس با برگزاری ۵ دیدار همزمان از ساعت ۱۸:۳۰ امشب پیگیری شد.

با توجه به شکست آرسنال برابر استون‌ویلا، سایر مدعیان مانند منچسترسیتی و چلسی این فرصت را داشتند که با برد مقابل حریفان‌شان به صدر نزدیک‌تر از قبل شوند.

منچسترسیتی که به نظر می‌رسد از بحران عبور کرده، امشب با نتیجه ۳ بر صفر ساندرلند را از پیش‌رو برداشت تا با ۳۱ امتیاز در رده دوم جدول قرار بگیرد و فاصله‌اش را با آرسنال صدرنشین و ۳۳ امتیازی به ۲ امتیاز کاهش دهد. روبن دیاز در دقیقه ۳۱، یوشکو گواردیول در دقیقه ۳۵ و فیل فودن در دقیقه ۶۵ برای سیتی در این دیدار گلزنی کردند.

برخلاف سیتی، اما چلسی از فرصت شکست آرسنال برای نزدیک شدن به صدر استفاده نکرد و با تساوی صفر- صفر برابر بورنموث متوقف شد. چلسی با این تساوی، ۲۵ امتیازی شد و در جایگاه چهارم و پشت سر استون‌ویلای ۳۰ امتیازی و رده سومی قرار گرفت.

در سایر دیدارها، تاتنهام با ۲ گل برابر برنتفورد به پیروزی رسید، نیوکاسل ۲ بر یک مقابل برنلی پیروز شد و اورتون نیز سه بر صفر ناتینگهام فارست را شکست داد.

در ادامه بازی‌های هفته پانزدهم لیگ جزیره، از ساعت ۲۱ امشب لیدز میزبان لیورپول است.