باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اسپن بارت آیده، وزیر امور خارجه نروژ می‌گوید نیروی بین‌المللی حافظ صلح و هیئت صلح باید در این ماه در غزه مستقر شود و افزود که آتش‌بس فعلی «شکننده است و نمی‌تواند تا چند هفته دیگر دوام بیاورد».

او در سخنرانی خود در مجمع دوحه در قطر گفت که نیرو‌های نظامی بین‌المللی باید به عنوان یک نیروی حافظ صلح عمل کنند.

پیش از این و در همین اجلاس، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر نیز خواستار استقرار سریع نیروی بین‌المللی در غزه برای نظارت بر مرحله دوم آتش‌بس شده بود. او تاکید کرد که به دلیل نقض هر روزه آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، نیروی ناظر در این باریکه مورد نیاز است.

گفت‌و‌گو‌ها برای استقرار نیرو‌های بین‌المللی حافظ صلح در غزه، از مدت‌ها پیش در جریان بوده است. در همین حال، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هفته گذشته در گزارشی اذعان کرد که استقرار نیروی بین المللی در نوار غزه با مشکلات اجرایی رو‌به‌رو است و نگرانی کشور‌ها درباره نقش این نیرو در حال افزایش است. بر اساس قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت، این نیرو‌ها می‌توانند علیه فلسطینیان اعمال زور و فشار نمایند. همین امر سبب شده برخی کشور‌ها ضمن ابراز نگرانی، پیشنهاد اولیه خود را پس بگیرند.

