وقتی به نقشه صادرات غیرنفتی نگاه می‌کنیم، یک نام همیشه می‌درخشد. طبق آمار گمرک، فرش ایرانیهمچنان یکی از مهم‌ترین سفیران فرهنگ ماست که به بیش از ۵۵ کشور جهان، از آلمان گرفته تا ژاپن، صادر می‌شود. اما سوال اینجاست: آیا ما که در مهد این هنر زندگی می‌کنیم، می‌توانیم همان کیفیت صادراتی را با قیمتی منطقی در خانه‌هایمان داشته باشیم؟ بله! به شرطی که مسیر درست خرید را بشناسیم.

چرا فرش ایرانی رقیب ندارد؟

تفاوت فرش ایرانی با نمونه‌های خارجی، در «روح» آن است. چه درباره فرش‌های دستباف تبریز و قم صحبت کنیم و چه درباره شاهکارهای ماشینی کاشان، استانداردها همیشه بالاست. فرش‌های ماشینی جدید با استفاده از الیاف ۱۰۰٪ اکریلیک هیت‌ست شده، پرزدهی ندارند و در برابر پاخوردگی سالیان سال دوام می‌آورند. امروزه تکنولوژی بافت به قدری پیشرفت کرده که تشخیص یک فرش ۱۲۰۰ یا ۱۵۰۰ شانه ماشینی از یک قالی دستباف ابریشمی، حتی برای اهل فن هم دشوار شده است. طرح‌های لچک‌ترنج، افشان و شاه‌عباسی، همان اصالتی را به دکوراسیون مدرن شما می‌دهند که قرن‌هاست در کاخ‌های جهان دیده می‌شود.

خرید انواع فرش ایرانی جدید با بهترین قیمت

کاشان؛ راز خرید مقرون‌به‌صرفه

شاید برایتان جالب باشد که بدانید ۷۵ درصد از تولید فرش ماشینی ایران در کاشان انجام می‌شود. این شهر پایتخت بی چون و چرای این صنعت در خاورمیانه است. وقتی شما واسطه‌های بازار را حذف می‌کنید و مستقیماً به منبع وصل می‌شوید، معادله تغییر می‌کند. حذف دلال‌ها و هزینه‌های سربار نمایشگاه‌های لوکس شهری، باعث می‌شود قیمت فرش تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. در مجموعه فرش امیرکبیر، شما دقیقاً همان کالایی را می‌خرید که با استانداردهای اروپا (CE) تولید شده، اما پول برندینگ واسطه‌ها را نمی‌پردازید. این یعنی یک خرید حرفه‌ای: بالاترین کیفیت با واقعی‌ترین قیمت.

حساسیت‌های اتاق کودک

انتخاب فرش برای اتاق بزرگسالان شاید بیشتر جنبه زیبایی داشته باشد، اما وقتی پای اتاق کودک وسط می‌آید، «سلامت» حرف اول را می‌زند. پوست کودکان لطیف است و سیستم تنفسی آن‌ها نباید در معرض پرزهای آلرژی‌زا قرار بگیرد. متخصصان پیشنهاد می‌کنند هنگام انتخاب، این ۳ معیار طلایی را در نظر بگیرید:

  • عدم پرزدهی (آنتی‌باکتریال): مطمئن شوید فرش از نخ‌های هیت‌ست شده تولید شده باشد تا هیچ‌گونه حساسیت تنفسی یا پوستی ایجاد نکند.
  • نرمی و لطافت: ضخامت فرش باید به اندازه‌ای باشد که مثل یک ضربه‌گیر عمل کند تا زانو و دست کودک هنگام بازی یا زمین خوردن آسیب نبیند.
  • مقاومت در برابر شستشو: اتاق کودک همیشه در معرض لکه شدن است؛ پس فرشی را انتخاب کنید که با شستشوی مکرر، کیفیت و رنگش را از دست ندهد.

در خرید فرش کودک از فرش امیرکبیر، تمامی این استانداردها در کنار طرح‌های آموزشی و شاد رعایت شده است تا محیطی امن برای رشد فرزندتان فراهم شود.

جمع‌بندی

خرید فرش، انتخاب بستری برای زیبایی و آرامش خانه است. وقتی قرار است این هنر ایرانی سال‌ها میزبان قدم‌های شما باشد، کیفیت و اصالت حرف اول را می‌زند. در مجموعه فرش امیرکبیر، ما با حذف واسطه‌ها و ایجاد پل مستقیم میان خریدار و کارخانه، دسترسی شما را به مجموعه‌ای متنوع از طرح‌های کلاسیک و مدرن آسان کرده‌ایم. اینجا خرید آنلاین معنای تازه‌ای دارد: اطمینان از قیمت واقعی، دریافت ضمانت‌نامه کتبی، ارسال رایگان و حتی امکان بازگشت وجه. حالا فاصله شما تا داشتن یک اثر هنری ماندگار در منزلتان، کوتاه‌تر از همیشه شده است.

برچسب ها: فرش ایرانی ، خرید فرش
