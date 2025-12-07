باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - حمیدرضا قائمپناه، کارشناس آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دانشگاه فرهنگیان مأموریت اصلیاش تربیت هویت حرفهای معلم است و این هویت عمدتاً در سالهای جوانی شکل میگیرد. افزایش سن ورود، دانشگاه را از محیطی تربیتمحور به مرکزی برای جذب افراد با هویت تثبیتشده تبدیل میکند و حتی ورود تعداد کمی از داوطلبان بالای ۲۴ سال، فضای تربیتی و مشارکتی دانشجویان جوان را تحت تأثیر منفی قرار میدهد.
این کارشناس آموزش و پرورش افزود: استناد به تجربه کشورهای OECD برای توجیه افزایش سن درست نیست، زیرا سن شروع فعالیت معلمان در آن کشورها ارتباط مستقیمی با سن ورود به دانشگاه تربیت معلم ندارد و دوره جوانی برای تربیت حرفهای معلمان رعایت میشود.
او تأکید کرد که حل کمبود معلم با تغییر سن امکانپذیر نیست و راهکار واقعی شامل سهمیههای منطقهای، مسیرهای اختصاصی و مشوقهای بومی است.
قائم پناه ادامه داد: افراد بالای ۲۳ سال تنها ۱.۶ درصد داوطلبان را تشکیل میدهند و تغییر قانون برای این گروه کوچک با اصول سیاستگذاری و قانونگذاری مغایرت دارد. این تصمیم برخلاف مصوبه ۸۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاستهای کلی تحول در آموزش و پرورش است و مسیر دانشگاه را از تربیتمحوری به اشتغالمحوری سوق میدهد.
این کارشناس آموزش و پرورش تصریح کرد: راهکار جایگزین را پایبندی به سقف سنی ۲۴ سال، توقف سیاستگذاریهای هیجانی، تقویت کانونهای ارزیابی و گزینش، اصلاح مسیر ماده ۲۸، برنامهریزی منطقهای و توسعه ظرفیت دانشگاه فرهنگیان دانست و خواستار خودداری رئیسجمهور از ابلاغ این مصوبه پرچالش شد.