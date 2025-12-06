هشدار سازمان ملل درباره موج تازه حملات اسرائیل در کرانه باختری + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی سازمان ملل متحد نسبت به حملات گسترده نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق شمالی کرانه باختری هشدار داد و گفت این عملیاتها شرایط انسانی در این منطقه را بیش از پیش وخیم کرده است.
به گفته او، ادامه یورشها به شهرها و روستاهای فلسطینی نهتنها موجب آوارگی خانوادههای بیشتری شده، بلکه فعالیت مدارس و ارائه خدمات ضروری را نیز مختل کرده است. وی تأکید کرد که سازمان ملل از تمامی طرفها خواسته است از اقداماتی که وضعیت شکننده این منطقه را بدتر میکند، خودداری کنند.
همزمان با تشدید تنشها، گزارشها حاکی از آن است که جریانهای وابسته به شهرکنشینان صهیونیست کمپینهایی را با عنوان «کمکهای خیریه» راهاندازی کردهاند؛ کمپینهایی که به گفته ناظران، در واقع پوششی برای جمعآوری منابع مالی با هدف گسترش شهرکسازی در کرانه باختری است.