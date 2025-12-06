باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
هشدار سازمان ملل درباره موج تازه حملات اسرائیل در کرانه باختری + فیلم

سخنگوی سازمان ملل با ابراز نگرانی از تشدید حملات نیرو‌های اسرائیلی در شمال کرانه باختری اعلام کرد این عملیات‌ها موجب آوارگی گسترده، تعطیلی مدارس و اختلال جدی در خدمات عمومی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی سازمان ملل متحد نسبت به حملات گسترده نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق شمالی کرانه باختری هشدار داد و گفت این عملیات‌ها شرایط انسانی در این منطقه را بیش از پیش وخیم کرده است.

به گفته او، ادامه یورش‌ها به شهرها و روستاهای فلسطینی نه‌تنها موجب آوارگی خانواده‌های بیشتری شده، بلکه فعالیت مدارس و ارائه خدمات ضروری را نیز مختل کرده است. وی تأکید کرد که سازمان ملل از تمامی طرف‌ها خواسته است از اقداماتی که وضعیت شکننده این منطقه را بدتر می‌کند، خودداری کنند.

همزمان با تشدید تنش‌ها، گزارش‌ها حاکی از آن است که جریان‌های وابسته به شهرک‌نشینان صهیونیست کمپین‌هایی را با عنوان «کمک‌های خیریه» راه‌اندازی کرده‌اند؛ کمپین‌هایی که به گفته ناظران، در واقع پوششی برای جمع‌آوری منابع مالی با هدف گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری است.

