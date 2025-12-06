اینتر در جوزپه مه‌آتزا، تیم آماده سسک فابرگاس، کومو، را ۴ - ۰ در هم کوبید و به صدر جدول رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری حساس از هفته چهاردهم رقابت‌های سری آ فصل ۲۶-۲۰۲۵، اینتر با نتیجه قاطع ۰-۴ از سد کومو گذشت.

لائوتارو مارتینز، مارکوس تورام، هاکان چالهان اوعلو و کارلوس آگوستو گل‌های نراتزوری را در این مسابقه به ثمر رساندند. این نتیجه درحالی رقم خورد که کومو در ۱۲ بازی متوالی شکست نخورده بود و تا قبل از این بازی بهترین خط دفاع لیگ با تنها هفت گل خورده محسوب می‌شد، اما امشب، هیچ حرفی برای گفتن نداشت و مقابل اینترِ کریستین کیوو مجازات شد.

اینتر با این پیروزی ۳۰ امتیازی شد و موقتاً در صدر جدول رده‌بندی رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ سری آ قرار گرفت. تیم‌های میلان و ناپولی با ۲۸ و رم با ۲۷ امتیاز و یک مسابقه کمتر در تعقیب نراتزوری هستند و شانس خوبی برای تصاحب مجدد رده اول در اختیار دارند.  کومو هم با ۲۴ امتیاز، در پله ششم جدول ایستاد.

برچسب ها: اینتر ، سری آ ایتالیا
خبرهای مرتبط
سری آ ایتالیا؛
آتالانتا ۲ - ۰ فیورنتینا/ پالادینو در حال بازسازی الهه‌های برگامو
جام حذفی ایتالیا؛
اینتر ۵ - ۱ ونتزیا/ صعود بی‌دردسر نراتزوری با حذف آخرین نماینده سری B + فیلم
سری آ ایتالیا؛
آاس رم ۰ - ۱ ناپولی/ پیروزی بزرگ کونته در پایتخت+ فیلم
