باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری حساس از هفته چهاردهم رقابت‌های سری آ فصل ۲۶-۲۰۲۵، اینتر با نتیجه قاطع ۰-۴ از سد کومو گذشت.

لائوتارو مارتینز، مارکوس تورام، هاکان چالهان اوعلو و کارلوس آگوستو گل‌های نراتزوری را در این مسابقه به ثمر رساندند. این نتیجه درحالی رقم خورد که کومو در ۱۲ بازی متوالی شکست نخورده بود و تا قبل از این بازی بهترین خط دفاع لیگ با تنها هفت گل خورده محسوب می‌شد، اما امشب، هیچ حرفی برای گفتن نداشت و مقابل اینترِ کریستین کیوو مجازات شد.

اینتر با این پیروزی ۳۰ امتیازی شد و موقتاً در صدر جدول رده‌بندی رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ سری آ قرار گرفت. تیم‌های میلان و ناپولی با ۲۸ و رم با ۲۷ امتیاز و یک مسابقه کمتر در تعقیب نراتزوری هستند و شانس خوبی برای تصاحب مجدد رده اول در اختیار دارند. کومو هم با ۲۴ امتیاز، در پله ششم جدول ایستاد.