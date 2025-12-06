صدراعظم آلمان پس از گفت‌و‌گو با پادشاه اردن، خواستار آغاز مرحله دوم آتش‌بس در غزه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فردریش مرتس، صدراعظم آلمان پس از گفت‌و‌گو با عبدالله دوم، پادشاه اردن خواستار آغاز مرحله دوم آتش‌بس غزه شد و گفت: «ما از اینکه آتش‌بس در غزه پس از دو ماه تثبیت شده، احساس آسودگی می‌کنیم. اما اکنون، مرحله دوم باید آغاز شود».

او همچنین در ادامه صحبت‌های خود، خواستار کمک‌های بشردوستانه بیشتر در غزه قبل از آغاز زمستان شد.

این درخواست در حالی مطرح شده که رژیم صهیونیستی همچنان ورود اقلام حیاتی مانند چادر، برزنت و پتو را مسدود می‌کند. این رژیم همچنین به حملات مرگبار خود ادامه داده و از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۸ مهر ماه، بیش از ۳۶۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است.

امروز در نشست دوحه، مقامات متعددی خواستار آغاز مرحله دوم آتش‌بس غزه شدند. این مرحله شامل استقرار نیرو‌های بین‌المللی در غزه و تشکیل یک نهاد اداره کننده در آن است. رسانه‌های عبری ادعا می‌کنند که رئیس جمهور آمریکا تا دی ماه آغاز مرحله دوم آتش‌بس را اعلام خواهد کرد.

شایان ذکر است که مرتس پس از سفر خود به اردن، به بیت‌المقدس غربی رفت و مورد استقبال اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی قرار گرفت. او روز یکشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم دیدار خواهد کرد.

منبع: الجزیره

