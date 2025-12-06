احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در پیامی قهرمانی تیم پسران ایران در مسابقات تکواندو امید‌های جهان را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در پیامی قهرمانی تیم پسران ایران در مسابقات تکواندو امید‌های جهان را تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

به نام خداوند دانا و توانا

قهرمانی پسران ایران در نخستین دوره رقابت‌های جهانی زیر ۲۱ سال با سه طلا، یک نقره و دو برنز، تصویری روشن از ظرفیت و آینده ورزش کشور ارائه کرد؛ موفقیتی که با انتخاب آقای مجید افلاکی به‌عنوان بهترین مربی و درخشش آقای ابوالفضل زندی به‌عنوان فنی‌ترین تکواندوکار جهان، ارزش بیشتری یافت.

عملکرد دختران تکواندوکار کشورمان هم در این رقابت‌ها که با یک نشان طلا و یک برنز همراه بود، قابل احترام و دارای ارزش است.

این عنوان شایسته‌ی قهرمانی، نشان داد که نسل تازه ورزش ایران، پرانگیزه‌تر از همیشه در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند.

با تقدیر از تلاش ملی‌پوشان، مربیان، فدراسیون تکواندو و همه همراهان این موفقیت، امیدوارم این مسیر الهام‌بخش همچنان تکواندو ایران را مقتدر در عرصه جهانی حفظ کرده و ارتقا دهد.

 
