باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

از کلاس‌های درس تا میدان‌های اثرگذاری ملی + فیلم

نسل‌های مختلف طی هفت دهه گذشته از کلاس‌های درس تا عرصه‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی حضور داشته‌اند و هیچ‌گاه از مسئولیت اجتماعی خود فاصله نگرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نقش دانشجویان در تحولات ایران، روایتی طولانی و پرفرازونشیب است؛ روایتی که از نخستین سال‌های شکل‌گیری دانشگاه‌های کشور آغاز شد و امروز به یکی از مؤثرترین جریان‌های اجتماعی تبدیل شده است. در هفت دهه اخیر، دانشجویان در کنار تحصیل و پژوهش، همواره در میدان‌های اثرگذاری ملی حضور داشته‌اند و در بزنگاه‌های تاریخی، صدای مطالبه‌گری و آگاهی‌بخشی جامعه بوده‌اند.

این دانشجویان که از دل کلاس‌های درس برخاسته‌اند، با ورود به عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، علمی و حتی امدادی، توانستند نقش قابل‌توجهی در تغییر مسیر بسیاری از رویدادهای کشور ایفا کنند. کارشناسان معتقدند نسلی که با روحیه پرسشگری و مسئولیت‌پذیری پرورش یافته باشد، طبیعی است که به تحولات اجتماعی بی‌تفاوت نماند.

این روایت، داستان نسل‌هایی است که در طول دهه‌ها ثابت کردند مسئولیت اجتماعی صرفاً یک شعار دانشگاهی نیست، بلکه مسیری است که آنان از آن فاصله نگذاشتند و هنوز نیز ادامه دارد.

مطالب مرتبط
از کلاس‌های درس تا میدان‌های اثرگذاری ملی + فیلم
young journalists club

توسعه ایران بدون شنیدن صدای دانشگاه ممکن نیست

از کلاس‌های درس تا میدان‌های اثرگذاری ملی + فیلم
young journalists club

آغاز بازدید رایگان دانشجویان از موزه ملی انقلاب اسلامی

از کلاس‌های درس تا میدان‌های اثرگذاری ملی + فیلم
young journalists club

ورزشگاه تختی قم به بانوان اختصاص یافت

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اعتراض آلمانی‌ها به طرح احیای خدمت سربازی + فیلم
۵۹۲

اعتراض آلمانی‌ها به طرح احیای خدمت سربازی + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
آغاز رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران + فیلم
۴۷۳

آغاز رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
تولید کیت تشخیص بیماری شایع تنفسی + فیلم
۴۲۶

تولید کیت تشخیص بیماری شایع تنفسی + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
گلرنگ، گیاهی بومی با خواص دارویی و خوراکی + فیلم
۳۱۳

گلرنگ، گیاهی بومی با خواص دارویی و خوراکی + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
دوستی در روز برد، دشمنی در روز باخت + فیلم
۲۷۸

دوستی در روز برد، دشمنی در روز باخت + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.