باشگاه خبرنگاران جوان - نقش دانشجویان در تحولات ایران، روایتی طولانی و پرفرازونشیب است؛ روایتی که از نخستین سالهای شکلگیری دانشگاههای کشور آغاز شد و امروز به یکی از مؤثرترین جریانهای اجتماعی تبدیل شده است. در هفت دهه اخیر، دانشجویان در کنار تحصیل و پژوهش، همواره در میدانهای اثرگذاری ملی حضور داشتهاند و در بزنگاههای تاریخی، صدای مطالبهگری و آگاهیبخشی جامعه بودهاند.
این دانشجویان که از دل کلاسهای درس برخاستهاند، با ورود به عرصههای فرهنگی، سیاسی، علمی و حتی امدادی، توانستند نقش قابلتوجهی در تغییر مسیر بسیاری از رویدادهای کشور ایفا کنند. کارشناسان معتقدند نسلی که با روحیه پرسشگری و مسئولیتپذیری پرورش یافته باشد، طبیعی است که به تحولات اجتماعی بیتفاوت نماند.
این روایت، داستان نسلهایی است که در طول دههها ثابت کردند مسئولیت اجتماعی صرفاً یک شعار دانشگاهی نیست، بلکه مسیری است که آنان از آن فاصله نگذاشتند و هنوز نیز ادامه دارد.