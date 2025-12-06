باشگاه خبرنگاران جوان - علی گودرزی،مدیرعامل شرکت گاز استان قم گفت: از ابتدای آذر ماه امسال تاکنون، حدود ۱۰۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بخش‌های مختلف استان به مصرف رسیده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰۷ میلیون مترمکعب بوده است.

وی با بیان اینکه این کاهش مصرف با توجه به افزوده شدن نزدیک به ۱۱ هزار مشترک گاز طبیعی به شمار مشترکین استان قابل توجه است، تصریح کرد: طی یک سال گذشته همچنین تعداد ۲۲۸ مشترک تیز به بخش صنعت استان افزوده است.

گودرزی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تغییر الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف ترغیب شهروندان به مصرف بهینه انرژی و توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها در میان آنان صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم اضافه کرد: در الگوی جدید، چهار پلکان شامل کم مصرف، مصرف متوسط، پرمصرف و بسیار پرمصرف تعریف شده و علاوه بر این، تعرفه‌گذاری بر اساس اقلیم مناطق نیز حذف شده است.

وی با بیان اینکه در تعرفه‌گذاری جدید مبنا، میانگین مصرف بخش خانگی هر شهر طی پنج سال گذشته است، گفت: به طور کلی مشترکینی که تا ۵۰ درصد نسبت به این میانگین صرفه‌جویی داشته باشند، در پلکان اول قرار می‌گیرند.

گودرزی با اشاره به قرار گرفتن بیش از ۷۰ درصد مردم استان قم در پلکان اول، ابراز کرد: هم‌استانی‌های عزیزی که مصرف گاز آنان متعادل است، هیچگونه نگرانی از تعرفه‌گذاری‌های جدید نداشته باشند.

وی در پایان ضمن دعوت مردم استان قم به مصرفه ایمن و بهینه گاز طبیعی، یادآور شد: همه ما باید در نظر داشته باشیم که گاز طبیعی، منبع انرژی تجدیدناپذیر است و هرگونه صرفه‌جویی موجب حفظ این نعمت خدادادی برای آینده و رونق تولید برای صنایع کشور می‌شود.

منبع: روابط عمومی شرکت گاز استان قم