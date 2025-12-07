دستگیری کلاهبردار مامور نما + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - یک کلاهبردار حرفه‌ای که با سوءاستفاده از لباس و نشان پلیس، خود را مأمور قانون معرفی می‌کرد و از این طریق زنان جوان را اغفال و از آن‌ها کلاهبرداری می‌کرد، پس از هفته‌ها تلاش پلیس امنیت شناسایی و بازداشت شد.

به گفته یک منبع آگاه، متهم با پوشیدن یونیفورم ساختگی و ارائه کارت جعلی، اعتماد قربانیان را جلب می‌کرد و سپس با شیوه‌های مختلف از آن‌ها اخاذی یا کلاهبرداری می‌کرد. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد تاکنون حدود ۷۰ نفر از زنان جوان علیه او شکایت ثبت کرده‌اند و احتمال افزایش تعداد شاکیان نیز وجود دارد.