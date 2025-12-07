باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دستگیری کلاهبردار مامور نما + فیلم

مردی که با پوشیدن لباس پلیس خود را مأمور معرفی کرده و زنان جوان را فریب می‌داد، توسط نیروهای انتظامی شناسایی و بازداشت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک کلاهبردار حرفه‌ای که با سوءاستفاده از لباس و نشان پلیس، خود را مأمور قانون معرفی می‌کرد و از این طریق زنان جوان را اغفال و از آن‌ها کلاهبرداری می‌کرد، پس از هفته‌ها تلاش پلیس امنیت شناسایی و بازداشت شد.

به گفته یک منبع آگاه، متهم با پوشیدن یونیفورم ساختگی و ارائه کارت جعلی، اعتماد قربانیان را جلب می‌کرد و سپس با شیوه‌های مختلف از آن‌ها اخاذی یا کلاهبرداری می‌کرد. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد تاکنون حدود ۷۰ نفر از زنان جوان علیه او شکایت ثبت کرده‌اند و احتمال افزایش تعداد شاکیان نیز وجود دارد.

مطالب مرتبط
دستگیری کلاهبردار مامور نما + فیلم
young journalists club

املاکی متواری در شیراز به دام افتاد

دستگیری کلاهبردار مامور نما + فیلم
young journalists club

پلیس همدان کلاهبردار ۴۰۰ میلیارد ریالی را دستگیر کرد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اعتراض آلمانی‌ها به طرح احیای خدمت سربازی + فیلم
۵۹۲

اعتراض آلمانی‌ها به طرح احیای خدمت سربازی + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
آغاز رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران + فیلم
۴۷۳

آغاز رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
تولید کیت تشخیص بیماری شایع تنفسی + فیلم
۴۲۶

تولید کیت تشخیص بیماری شایع تنفسی + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
گلرنگ، گیاهی بومی با خواص دارویی و خوراکی + فیلم
۳۱۳

گلرنگ، گیاهی بومی با خواص دارویی و خوراکی + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
دوستی در روز برد، دشمنی در روز باخت + فیلم
۲۷۸

دوستی در روز برد، دشمنی در روز باخت + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.