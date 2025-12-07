آکسیوس گزارش داد که مکالمه دو ساعته زلنسکی با فرستادگان کاخ سفید بیش از هر چیز دیگر بر مسائل ارضی و تضامین امنیتی تمرکز داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید و «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ مکالمه تلفنی داشته، وبگاه آکسیوس به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که این مکالمه دو ساعت طول کشیده و بیشتر درباره تضمین‌های ارضی و امنیتی بوده است.

یک منبع آگاه گفت که ویتکاف و کوشنر از هر دو طرف نظراتی را جمع آوری کردند و پوتین و زلنسکی را تحت فشار قرار دادند تا امتیازات لازم را برای دستیابی به توافق بدهند.

این منبع گفت که بحث درباره تضمین‌های ارضی دشوار بود. منبع دوم گفت که روسیه هنوز خواستار خروج اوکراین از تمام دونباس است، و آمریکا تلاش می‌کند تا ایده‌های جدیدی را برای حل این مشکل ایجاد کند.

یکی دیگر از مسائل کلیدی، تضمین‌های امنیتی آمریکا به اوکراین بود. یک منبع گفت که طرفین پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند و به توافق نزدیک شده‌اند، اما کار بیشتری لازم است تا اطمینان حاصل شود که هر دو طرف پیش‌نویس تضمین امنیتی را به طور مشابه تفسیر می‌کنند.

اولها استفانیشین، سفیر اوکراین در واشنگتن، روز شنبه به اکسیوس گفت: «مسائل اصلی چالش برانگیز مربوط به مسائل ارضی و تضمین‌های امنیتی است. ما قصد داریم اطمینان حاصل کنیم که راه‌حل‌های توافق شده واقع‌بینانه، منصفانه و پایدار هستند». 

انتظار می‌رود فردا مذاکرات و جلسات بیشتر با ویتکاف و کوشنر برگزار شود.

این تماس تلفنی پایان سه روز مذاکرات نفس گیر بین مقامات ارشد آمریکایی و اوکراینی در میامی بود. همچنین، این تماس در حالی برقرار شد که ویتکاف و کوشنر هفته گذشته با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دیدار و به مدت ۵ ساعت گفت‌و‌گو کردند.

منبع: آکسیوس

برچسب ها: آتش بس اوکراین ، مذاکرات آتش بس ، استیو ویتکاف
خبرهای مرتبط
مکرون برای دیدار با زلنسکی و سایر سران اروپایی به لندن می‌رود
فرانسه پرواز مرموز پهپاد بر فراز پایگاه زیردریایی هسته‌ای را بررسی می‌کند
زلنسکی: با آمریکا درباره ساختار مذاکرات توافق کردیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تیراندازی در آفریقای جنوبی ۱۱ کشته بر جای گذاشت
زلنسکی: با آمریکا درباره ساختار مذاکرات توافق کردیم
وزیر کشور آلمان: مرحله دوم آتش‌بس غزه باید آغاز شود
مکرون برای دیدار با زلنسکی و سایر سران اروپایی به لندن می‌رود
نروژ خواستار استقرار سریع نیرو‌های بین‌المللی در غزه شد
آکسیوس: مکالمه زلنسکی با فرستادگان ترامپ طولانی و درباره مسائل ارضی بود
آخرین اخبار
آکسیوس: مکالمه زلنسکی با فرستادگان ترامپ طولانی و درباره مسائل ارضی بود
وزیر کشور آلمان: مرحله دوم آتش‌بس غزه باید آغاز شود
نروژ خواستار استقرار سریع نیرو‌های بین‌المللی در غزه شد
زلنسکی: با آمریکا درباره ساختار مذاکرات توافق کردیم
تیراندازی در آفریقای جنوبی ۱۱ کشته بر جای گذاشت
مکرون برای دیدار با زلنسکی و سایر سران اروپایی به لندن می‌رود
مصر خواستار استقرار هر چه سریع‌تر نیرو‌های بین‌المللی در غزه شد
توضیح وزیر خارجه ترکیه درباره شرایط خلع سلاح حماس
الجولانی: عقب‌نشینی اسرائیل از مطالبات جدی دولت سوریه است
قطر: موج هوش مصنوعی، جهان را به سمت کمبود گاز مایع می‌برد
گفت‌وگوی جولانی و نخست وزیر لبنان در نشست دوحه
کالاس: اتحادیه اروپا همچنان آمریکا را متحد اصلی خود می‌داند
تعداد کشته‌شدگان سیل اندونزی از ۹۰۰ نفر گذشت
فرانسه پرواز مرموز پهپاد بر فراز پایگاه زیردریایی هسته‌ای را بررسی می‌کند
حمله پهپادی در سودان جان ۷۹ غیرنظامی از جمله ۴۳ کودک را گرفت
نخست وزیر قطر: مذاکرات غزه در مرحله حساسی قرار دارد
غزه با گذشت یک سال از دستگیری مدیر بیمارستان کمال عدوان خواستار اقدام جهانی شد
بلومبرگ: نشست آمریکا و اوکراین در فلوریدا هیچ پیشرفت جدی نداشت
بیش از ۵۷ هزار خانوار در غزه با سرپرستی زنان با مشکلات شدیدی رو‌به‌رو هستند
نخست وزیر مجارستان: اتحادیه اروپا در فساد غرق شده است
هدف رزمایش ایران هشدار به دشمنان است
مذاکرات آمریکا و اوکراین فردا از سر گرفته می‌شود
کانادا سوریه را از فهرست «حامیان تروریسم دولتی» خود حذف کرد
در عراق چه خبر است؛ اشتباه فنی یا پالس سیاسی؟ 
غروب دیپلماسی؛ دیکته واشنگتن به قاره جنوب 