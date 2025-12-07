آکسیوس گزارش داد که مکالمه دو ساعته زلنسکی با فرستادگان کاخ سفید بیش از هر چیز دیگر بر مسائل ارضی و تضامین امنیتی تمرکز داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید و «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ مکالمه تلفنی داشته، وبگاه آکسیوس به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که این مکالمه دو ساعت طول کشیده و بیشتر درباره تضمینهای ارضی و امنیتی بوده است.
یک منبع آگاه گفت که ویتکاف و کوشنر از هر دو طرف نظراتی را جمع آوری کردند و پوتین و زلنسکی را تحت فشار قرار دادند تا امتیازات لازم را برای دستیابی به توافق بدهند.
این منبع گفت که بحث درباره تضمینهای ارضی دشوار بود. منبع دوم گفت که روسیه هنوز خواستار خروج اوکراین از تمام دونباس است، و آمریکا تلاش میکند تا ایدههای جدیدی را برای حل این مشکل ایجاد کند.
یکی دیگر از مسائل کلیدی، تضمینهای امنیتی آمریکا به اوکراین بود. یک منبع گفت که طرفین پیشرفت قابل توجهی داشتهاند و به توافق نزدیک شدهاند، اما کار بیشتری لازم است تا اطمینان حاصل شود که هر دو طرف پیشنویس تضمین امنیتی را به طور مشابه تفسیر میکنند.
اولها استفانیشین، سفیر اوکراین در واشنگتن، روز شنبه به اکسیوس گفت: «مسائل اصلی چالش برانگیز مربوط به مسائل ارضی و تضمینهای امنیتی است. ما قصد داریم اطمینان حاصل کنیم که راهحلهای توافق شده واقعبینانه، منصفانه و پایدار هستند».
انتظار میرود فردا مذاکرات و جلسات بیشتر با ویتکاف و کوشنر برگزار شود.
این تماس تلفنی پایان سه روز مذاکرات نفس گیر بین مقامات ارشد آمریکایی و اوکراینی در میامی بود. همچنین، این تماس در حالی برقرار شد که ویتکاف و کوشنر هفته گذشته با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دیدار و به مدت ۵ ساعت گفتوگو کردند.
منبع: آکسیوس