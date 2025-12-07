باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ابراهیم قاسمپور کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قرعه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی و همگروهی با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند اظهار کرد: من فکر می‌کنم معجزات الهی به دادمان رسید و بهترین گروه نصیبمان شد و تیم‌هایی که دوست داشتیم با آنها همگروه شویم در گروهمان قرار گرفتند. به نظرم اگر به تاج و قلعه نویی می‌گفتند قرعه را انتخاب کنند، شاید نمی‌توانستند به این راحتی گروهی را برگزینند. در مجموع فرصت خوبی هست که به دست آمده است و امیدواریم با همه این شانس‌هایی که آوردیم بتوانیم از مرحله گروهی بالا برویم.

تیم نیوزیلند جزو تیم‌های درجه سوم کشور‌های اسکاندیناوی هست

قاسمپور درباره اینکه اولین بازی تیم ملی فوتبال با تیم ملی نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ است، گفت: من به شخصه شناختی از تیم نیوزیلند ندارم، اما این تیم ضعیف شده نسبت به انگلیس و استرالیا هست. اگر بخواهیم تیم‌ها را درجه بندی کنیم و بگوییم تیم‌های درجه اول آسیا شامل ژاپن، کره جنوبی، ایران و عربستان هستند و تیم‌های بحرین، امارات، قطر و عراق در رده دوم آسیا قرار دارند و تیم‌های هنگ کنگ و مالزی هم درجه سوم هستند. تیم نیوزیلند جزو تیم‌های درجه سوم کشور‌های اسکاندیناوی هست.

خیلی انتظار معجزه نداریم تا بلژیک را ببریم

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه تیم ملی بلژیک را چطور می‌بیند، بیان کرد: تیم ملی بلژیک نسبت به تیم‌هایی مثل اسپانیا، آلمان، آرژانتین، برزیل و فرانسه و هلند قابل مقایسه نیست. اما این تیم خوبی هست و خیلی انتظار معجزه نداریم که بلژیک را ببریم. البته فوتبال غیر قابل پیش بینی است. همچنین تیم ملی مصر با تیمی که می‌شناسم فرق می‌کند. من خودم ۲ سال در مصر بازی کردم و چند دوره این تیم قهرمان آفریقا شده است. البته مصری که در تورنمنت امارات دیدیم با مصری که من می‌شناسم فرق می‌کند و شاید نفرات اصلی شان نبودند و تغییر و تحولات داشتند. در هر صورت گروه ایران سخت نیست. اگرچه ما با مشکلات بسیاری در شرایط فعلی مواجه هستیم.

گروه ایران روی کاغذ نسبتا گروه آسانی است

او درباره اینکه اظهارات امیر قلعه نویی مبنی بر اینکه حریف آسان در جام جهانی بی معناست و وجود ندارد، گفت: بله، نمی‌شود گفت که حریف آسان است و شما از قبل برنده باشید. فکر می‌کنم جام جهانی برزیل بود که تیم ملی آلمان ۷ گل به برزیل در کشورش زد و ۴، ۵ گل هم نزد. فوتبال غیر قابل پیش بینی است، اما گروه ایران روی کاغذ نسبتا گروه آسانی است.

بازی‌های تدارکاتی خوبی نسبت به تیم‌هایی که در گروهمان هست شبیه سازی شود

قاسمپور درباره اینکه برای تیم ملی فوتبال ایران جهت موفقیت در جام جهانی باید چه تدابیری اندیشیده شود، گفت: کار خاصی نمی‌توانیم الان انجام بدهیم، چون نزدیک ۳ سال و خرده‌ای گذشته است و اگر قرار بود تغییراتی در نفرات تیم ایجاد شود باید از قبل صورت می‌گرفت. به هر حال داشته‌های تیم ملی همین قدر است، اما باید از همین الان امکانات بهتری داده شود و بازی‌های تدارکاتی خوبی نسبت به تیم‌هایی که در گروهمان هست شبیه سازی شود و روی نقاط ضعف و قوت بیشتر کار شود تا ان شا الله تیم ملی فوتبال در جام جهانی نتیجه بگیرد.

امیدوارم که تیم ملی فوتبال از مرحله گروهی صعود کند

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه شانس ایران برای بالا آمدن از گروهش در جام جهانی را چقدر می‌داند، بیان کرد: اصلا نمی‌شود پیش بینی کرد. شاید ما بتوانیم مصر و نیوزیلند را شکست بدهیم و به عنوان تیم دوم گروه صعود کردیم. البته تیم سوم گروه‌ها هم شانس صعود دارند. ممکن است به همین تیم‌ها هم ببازیم. همان نیوزیلندی که ما می‌گوییم ضعیف است، اما فوتبال قدرتی را بازی می‌کند. تیم ملی مصر بازیکنان خوبی مثل محمد صلاح را دارد و دستکم نمی‌شود گرفت و نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی غیر قابل پیش بینی است. البته من امیدوارم که تیم ملی فوتبال از مرحله گروهی صعود کند.

بعید می‌دانم که فدراسیون فوتبال بتواند بازی دوستانه خوبی تدارک ببیند

او درباره اینکه اکثر تیم‌ها برنامه بازی‌های دوستانه شان در فیفا دی را چیده‌اند و جای خالی ندارند، گفت: اگر می‌خواهیم بازی با تیم ملی مصر را شبیه سازی کنیم باید با تیم‌هایی مثل الجزایر، مراکش و تونس بازی تدارکاتی برگزار کنیم، چون فوتبالشان شبیه مصر است. برای شبیه سازی بازی با نیوزیلند باید با استرالیا بازی دوستانه تدارک ببینیم. همچنین برای آمادگی مقابل بلژیک هم باید با تیم‌های قدرتمندی مثل اسپانیا و پرتغال بازی دوستانه داشته باشیم. البته من بعید می‌دانم که فدراسیون فوتبال بتواند بازی دوستانه خوبی برای تیم ملی تدارک ببیند و تاکنون کاری از این فدراسیون برنیامده است. امیدوارم که بتوانند بازی دوستانه با تیم‌های اسپانیا و پرتغال تدارک ببینند.