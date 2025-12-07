لیورپول در حالی که دو بار از لیدز پیش افتاده بود در نهایت از الندرود با تساوی ۳-۳ بیرون رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یکی از هیجان‌انگیزترین دیدار‌های هفته پانزدهم لیگ برتر انگلیس، در شبی بارانی و تب‌آلود در الند رود، لیدز یونایتد و لیورپول به تساوی پرگل ۳-۳ رضایت دادند.

این بازی جذاب در نیمه اول هیچ گلی نداشت، اما در ابتدای نیمه دوم خیلی زود با دو گل اکیتیکه در عرض دو دقیقه جلو افتاد ولی تیم میزبان هم در دو دقیقه دو گل زد تا بازی مساوی شود. دومینیک کالورت لوین از روی نقطه پنالتی و سپس شلیک آنتون اشتاخ برتری را از لیورپول گرفت. خوشحالی لیدز از گل تساوی تنها ۵ دقیقه دوام آورد و دومنیک سوبوسلای دوباره لیورپول را پیش انداخت و شاگردان اشلوت خواب پیروزی دیدند ولی تاناکا ستاره ژاپنی لیدز در دقیقه ۹۰+۶ بازی را به تساوی کشاند تا همه فروپاشی لیورپول را باور کنند. محمد صلاح ستاره سال‌های اخیر لیورپول که خیلی‌ها او را مقصر ناکامی این فصل قرمز‌ها می‌دانند، در این بازی برای سومین بازی متوالی روی نیمکت نشست و اصلا به زمین نرفت تا بعد از مصاحبه حسابی از خجالت سرمربی تیم و البته مدیران باشگاه لیورپول دربیاید و فضای این باشگاه را بحرانی‌تر کند.

لیورپول که از شش بازی اخیرش فقط یک برد کسب کرده، با ۲۳ امتیاز در رتبه هشتم قرار دارد و سه شنبه شب هم در لیگ قهرمانان یک بازی سخت در میلان مقابل اینتر دارد.