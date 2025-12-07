کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امیرعباس باقری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در دو سه هفته گذشته شاهد افزایش تقاضا و رشد بازار سرمایه بودیم. در این مدت، شاخص بورس تا محدوده سه میلیون و صد هزار واحد نزول داشت و حدود دویست هزار واحد کاهش را در مدت یک هفته تا ده روز تجربه کرد. اما از آنجا توانست یک محدوده حمایتی بسیار قوی بسازد و تا روز گذشته شاخص به سه میلیون و چهارصد هزار واحد رشد پیوسته‌ای را به ثبت رسانده است.

باقری یکی از دلایل این رشد را افزایش نرخ ارز عنوان کرد و افزود: ما شاهد هستیم که دلار در محدوده بازار آزاد به صد و بیست هزار تومان رسیده و همچنین دلار‌های مسافرتی نیز بالای صد هزار تومان قرار دارد. به نظر می‌رسد دولت کف دلار را در سه چهار ماه آخر سال برای خود به صد هزار تومان بسته است. حال اینکه در بازار آزاد اصلاحاتی تا محدوده صد و ده هزار تومان صورت گیرد، نمی‌تواند روند بورس را به‌طور قابل توجهی تغییر دهد. 

او ادامه داد: همچنین گزارشات دوره‌ای شرکت‌ها نشان می‌دهد که اوضاع این شرکت‌ها نسبتاً خوب بوده و سود‌های خوبی در شش ماه اول امسال به ثبت رسانده‌اند. 

این کارشناس بازار سرمایه به کاهش ریسک‌های سیستماتیک به‌ویژه در زمینه جنگ اشاره کرد و گفت: احتمال بروز جنگ هر روز کمتر از دیروز می‌شود که این خبر خوبی برای بازار سرمایه ماست و اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاران می‌دهد. به احتمال زیاد روند مثبت بازار ادامه‌دار خواهد بود. 

باقری در ادامه تأکید کرد: نکته مهم این است که بتوانیم از این افزایش تقاضا و رشد بازار بهترین استفاده را ببریم. باید تلاش کنیم روند سال‌های ۹۸ و ۹۹ را تکرار نکنیم که بازار یک مثبت چند ماهه‌ای داشته باشد و سپس با خروج سنگین و افت شدید مواجه شویم. بسیار مهم است که بازار را بتوانیم مدیریت کنیم و دامنه نوسان را که در حال حاضر تثبیت شده است، ادامه دهیم در حال حاضر بازار به این عادت کرده و ما فقط می‌توانیم مثلاً صندوق‌های طلا را ببینیم که دامنه منفی ده دارند و به راحتی در حال معامله هستند. اگر بخواهیم تغییراتی در بازار سهام ایجاد کنیم، ممکن است همین روند را متوقف کند و نگذارد بازار به رشد خود ادامه دهد. 

باقری بیان کرد: بهترین راهکار در شرایط فعلی این است که به ادامه همین روند بپردازیم و سعی نکنیم تغییری در آن ایجاد کنیم. 

