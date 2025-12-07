۶۰ نفر از گروه جهادی فاطمه الزهرای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به مردم روستای چشمه بید شهرستان زیرکوه خدمات پزشکی، دندان پزشکی، آموزشی و فرهنگی رایگان ارائه کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - مسیرشان خدمت است، آن هم از جنس سلامت؛ جهادگران سلامتی که دل‌های مردم مرزنشین زیرکوه را با امید گرم کردند.

این بار جهادگران گروه جهادی فاطمه الزهرای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای خدمت به روستای چشمه بید شهرستان زیرکوه رفتند.

یکی از دندان پزشکان این گروه جهادی می‌گوید: به نقاط مرزی آمدیم تا به مردم خدمت کنیم و لبخند رضایت را بر لبشان بنشانیم.

او ادامه می‌دهد: تا جایی که در توانمان باشد به مردم خدمت ارائه می‌دهیم.

خطیب زاده قائم مقام مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: در این اردوی جهادی حدود ۲۰۰ نفر مورد غربالگری دهان و دندان قرار گرفتند.

او افزود: خدماتی که ارزش گذاری شده بالغ بر ۳۶۰ میلیون تومان بوده است.

رسالت این گروه جهادی تنها درمان نیست بلکه قلب کودکان را نیز با آموزش قرآن و کار‌های فرهنگی روشن‌تر می‌کنند.

سرهنگ کاری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان زیرکوه گفت: ۶۰ نفر از جهادگران گروه جهادی حضرت فاطمه الزهرا (س) از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خدمات دندان پزشکی، چشم پزشکی به مردم ارائه کردند و همچنین برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای دانش آموزان اجرا کردند.

حالا لبخند مردم روایت گر جوانه زدن امید با خدمت است.