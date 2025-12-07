طرح کدینگ نتوانسته قاچاق سوخت را مهار کند؛ نیاز به سیاست یکپارچه ملی داریم

باشگاه خبرنگاران جوان- دادستان عمومی و انقلاب کرمان با انتقاد از ناکارآمدی طرح کدینگ سوخت تأکید کرد: این طرح نه‌تنها مانع قاچاق نشده، بلکه مردم و مسافران را با مشکلات گسترده روبه‌رو کرده و برای جلوگیری از ناعدالتی میان استان‌ها، باید سیاستی یکپارچه و ملی جایگزین آن شود.

مهدی بخشی، با تأکید بر اینکه مسئولان استان اتفاق‌نظر دارند که این روش، راهکار واقعی مقابله با قاچاق سوخت نیست، افزود: این طرح دو سال پیش با مصوبه شورای تأمین استان اجرا شد واکنون اعضای شورا نظر بر لغو آن دارند.

بخشی با اشاره به نیاز به تصمیم‌گیری کلان و منسجم اظهار داشت: ضروری است که یک سیاست یکپارچه، صحیح و عادلانه برای کشور در نظر گرفته شود.

دادستان کرمان همچنین تأکید کرد: طرح کدینگ در عمل نقش مؤثری در کاهش قاچاق سوخت در استان نداشته است.

وی توضیح داد: عمده قاچاق سوخت به‌صورت شبکه‌ای انجام می‌شود و محدود کردن مردم کرمان نه تنها مسئله قاچاق را حل نکرده، بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد کرده است.

وی در ادامه اظهار نمود: استان‌های همجوار یا حتی استان‌های مرزی که حساسیت بالاتری دارند، طرح کدینگ اجرا نشده واین موضوع برای مسافران وگردشگران در استان کرمان مشکل ایجاد نموده است.

بخشی، در پایان اظهار داشت:با توجه به مصوبه شورای تامین استان مبنی بر لغو طرح کدینگ در استان چنانچه متولیان امر این مصوبه را اجرا ننمایند، از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان پرونده تشکیل و اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

منبع:دادگستری