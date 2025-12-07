اتلتیکو مادرید با شکست از بیلبائو در ۹ امتیازی صدر قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتلتیکو مادرید بدترین هفته فصلش را با شکست ۱-۰ مقابل اتلتیک بیلبائو در هفته پانزدهم لالیگا در سن مامس به پایان رساند؛ شکست‌هایی پیاپی که تیم سیمئونه را از کورس قهرمانی دورتر کرد.

اتلتیکو مادرید که سه شنبه مقابل بارسلونا شکست خورده بود، در سن مامس هم خسته و کم رمق بازی کرد. در طرف مقابل بیلبائو هم که هفته قبل از رئال شکست خورده بود با میل به پیروزی به زمین آمد، اما برای رسیدن به گل تا دقیقه ۸۵ صبوری کرد. الکس بِرِنگِر در این دقیقه با ضربه‌ای دقیق از پشت محوطه، توپ را به کنج دروازه اوبلاک چسباند؛ گلی کاملاً سزاوارانه که سن مامس را منفجر کرد و بیلبائو را به رتبه هفتم جدول رساند. شاگردان سیمئونه هم با ۹ امتیاز کمتر نسبت به بارسلونای صدرنشین، چهارمند.