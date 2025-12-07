معاون وزیر راه و شهرسازی از شرط تأسیس جدید ایرلاین خبر داد و گفت: ایرلاین‌ها باید حداقل ۲ تا ۵ فروند هواپیما داشته باشند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین پورفرزانه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به سیاست‌های این سازمان برای بازنگری در مقررات بازدارنده، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ایجاد جذابیت برای ورود سرمایه‌گذاران به صنعت هوانوردی افزود: اصلاح دستورالعمل‌ها و به‌روزرسانی ضوابط تأسیس شرکت‌های هواپیمایی یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این مسیر بوده است.

تدوین آیین‌نامه جدید تأسیس شرکت‌های هواپیمایی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی، آیین‌نامه تأسیس شرکت‌های هواپیمایی در دو بخش هواپیماهای بزرگ و کوچک تدوین شد. در بخش هواپیماهای بزرگ، شرکت‌ها به دو دسته هواپیمایی منطقه‌ای و شبکه‌ای تقسیم شده‌اند.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، برای شرکت‌های منطقه‌ای با هواپیماهای کمتر از ۱۰۰ صندلی که برای تقویت حمل‌ونقل هوایی در سطح استان‌ها، میان‌استانی و منطقه‌ای طراحی شده‌اند، حداقل ۲ فروند هواپیما برای پروازهای داخلی و ۳ فروند برای پروازهای بین‌المللی الزامی است.

پورفرزانه همچنین افزود: برای شرکت‌های هواپیمایی با ناوگان بیش از ۱۰۰ صندلی نیز حداقل ۳ فروند هواپیما برای پروازهای داخلی و ۵ فروند برای پروازهای خارجی به‌عنوان شروط تأسیس تعیین شده است.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به ضرورت طبقه‌بندی و رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی تأکید کرد: این اقدام با هدف همسان‌سازی کیفیت و کمیت خدمات با نرخ‌های ارائه‌شده و ایجاد رقابت سالم در صنعت انجام می‌شود.

حسین پورفرزانه در ادامه اظهار داشت: حمل‌ونقل هوایی نقشی استراتژیک در توسعه پایدار دارد و شاخص اصلی آن مدیریت زمان و هزینه فرصت است. به همین دلیل، هدف اصلی از بازنگری مقررات و طراحی مدل حمل‌ونقل هوایی منطقه‌ای، رونق استان‌ها و توسعه متوازن دسترسی هوایی در سراسر کشور است؛ مدلی که توان استان‌ها را در حمل‌ونقل هوایی تقویت کرده و زمینه رشد کسب‌وکارهای محلی و منطقه‌ای را فراهم می‌سازد.

وی افزود: تصمیم‌گیری در این حوزه باید کاملاً مبتنی بر منافع ملی و اقتضائات کارشناسی باشد، زیرا هرگونه فشار یا مداخله خارج از چارچوب‌های قانونی می‌تواند روند توسعه حمل‌ونقل هوایی استان‌ها و جذب سرمایه‌گذاری منطقه‌ای را با اختلال مواجه کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این سیاست‌ها کاملاً در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و منویات مقام معظم رهبری بوده و مسیر توسعه صنعت هوانوردی کشور را هموارتر خواهد کرد.

