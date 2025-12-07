پیام شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس علمی پزشکی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

درخواست داوطلبان کنکور برای افزایش سن در دانشگاه فرهنگیان

متقاضیان دانشگاه فرهنگیان همچنان در انتظار افزایش سن ورود به دانشگاه

درخواست متقاضیان دانشگاه فرهنگیان برای افزایش سن در این دانشگاه

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد در مورد مشکلات افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛، در لینک زیر مشاهده کنید.

افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ تهدیدی برای کیفیت تربیت معلم

 

