باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی (الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)) را در دستورکار دارند.

قرار بود جلسه علنی امروز در دو نوبت برگزار شود، اما با توجه به حجم زیاد مطالب مرتبط با دستورکار با نظر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برای سه نوبته شدن جلسه علنی مجلس رای‌گیری به‌عمل آمد که نمایندگان با ۱۴۴ رای موافق، ۸۵ رای مخالف، ۵ ممتنع و ۱۳ بدون رای از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در مجلس با سه نوبته شدن جلسات علنی موافقت کردند.