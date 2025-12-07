لیونل مسی پاس گل‌های قهرمانی اینتر میامی را برای هم‌تیمی‌هایش فراهم کرد تا بار دیگر در یک فینال خوش درخشیده باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار فینال فصل ۲۰۲۵ MLS، اینتر میامی به پیروزی ۳-۱ مقابل ونکوور وایتکپس دست یافت. آنها برای نخستین بار در تاریخ خود به قهرمانی در لیگ MLS رسیدند.

هر ۳ گل میامی در این دیدار با اثرگذاری لیونل مسی به ثمر رسید اگرجه خود این ستاره آرژانتینی گلی نتوانست بزند و پاس‌های گل قهرمانی را برای هم تیمی هایش فراهم کرد.

با قهرمانی اینتر میامی در MLS، لیونل مسی در سال ۲۰۲۵ به جام شماره ۴۷ دوران حرفه‌ای فوتبالش دست یافت.  

سرخیو بوسکتس ۳۷ ساله و جوردی آلبای ۳۶ ساله که روزگاری در بارسلونا هم‌بازی لیونل مسی بودند، آخرین جام دوران حرفه‌ای‌شان را هم در کنار اسطوره آرژانتینی کسب و پس از این مسابقه به طور رسمی از فوتبال خداحافظی کردند. بوسکتس عضوی از تیم قهرمان جهان اسپانیا در سال ۲۰۱۰ بود و با بارسلونا سه بار قهرمان اروپا شد. آلبا هم به قهرمانی در یورو ۲۰۱۲ و لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۵ رسیده بود.

لیگ‌ام ال اس آمریکا؛
سینسیناتی ۰ - ۴ اینتر میامی/ هنرنمایی مسی با یک گل و ۳ پاس گل
مسی و تیمش قهرمانی کنفرانس شرق شدند/ اینترمیامی آماده حضور در فینال بزرگ+ فیلم
پلی‌آف فصل ۲۰۲۵ لیگ‌ام ال اس؛
شکست اینترمیامی در شب گلزنی مسی/ کار شاگردان ماسکرانو به بازی سوم کشیده شد
