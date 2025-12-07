باشگاه خبرنگاران جوان- پریسا بهرامی؛ فرید سپری با اشاره به جایگاه ویژه استان کردستان در تولید محصولات اساسی کشور اظهار کرد: استان کردستان در تولید محصولاتی از جمله گندم و سیبزمینی دارای نقش مؤثری در کشور است، بهگونهای که ۱۰ تا ۱۲ درصد تولید گندم و ۶.۲ درصد تولید سیبزمینی کشور در این استان محقق میشود.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: این میزان تولید، نتیجه یک کار تیمی منسجم است که از سالهای گذشته بهدرستی هدایت شده و امروز شاهد ثمرات آن هستیم. امید است با مدیریت و هماهنگی هرچه بیشتر، این روند تقویت شود.
مدیرکل دفتر سبزی، صیفی و محصولات جالیزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط اقلیمی سال جاری گفت: امسال با توجه به تأخیر در بارندگیها، شرایط دشوارتری در کشت بهویژه در اراضی دیم وجود دارد. عقبافتادگی در جوانهزنی گندم ضرورت رصد دقیق مراحل فیزیولوژیکی محصول و انجام اقدامات ویژه در زمینه مبارزه با آفات، بیماریها و تغذیه گیاهی را دوچندان میکند.
وی با اشاره به وضعیت ذخایر سیبزمینی افزود: محصول سیبزمینی در حال حاضر در انبارها موجود است، بنابراین ضروری است مدیران شهرستانها و معاونت تولیدات نسبت به شناسایی دقیق موجودی انبارها اقدام و گزارش آن را به وزارتخانه ارسال کنند تا با اطلاع دقیق از وضعیت موجود، برنامه ریزی صحیح در کنترل بازار محقق شود.
وی در ادامه به اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور اشاره کرد و افزود: موضوع ردیابی و شناسهدار کردن محصولاتی همچون گندم، جو، سیبزمینی و گوجهفرنگی با مشارکت سازمان نظام مهندسی و اتاق اصناف کشاورزی باید بهصورت ویژه پیگیری شود.
مدیرکل دفتر سبزی، صیفی و محصولات جالیزی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود بر مصرف بهینه آب تأکید کرد و اظهار داشت: استفاده از روشهای آبیاری هوشمند، بهمعنای تخصیص آب در لحظه نیاز گیاه، نقش مهمی در کاهش مصرف آب در هکتار و تولید پایدار محصولات سبزی و صیفی خواهد داشت.
وی در پایان، با اشاره به اهمیت تشکل سیبزمینیکاران، خواستار احیای این تشکل با پیگیری و حمایت مدیران استانی از آن شد.