باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

علائم عارضه روده نفوذپذیر در بدن + فیلم

متخصص تغذیه در مورد روده نفوذ پذیر نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لادن گیاهی، متخصص تغذیه با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص روده نفوذ‌پذیر توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
علائم عارضه روده نفوذپذیر در بدن + فیلم
young journalists club

توصیه متخصص تغذیه به تولید کنندگان زولبیا و بامیه

علائم عارضه روده نفوذپذیر در بدن + فیلم
young journalists club

مزایا و معایب رژیم گیاهخواری

علائم عارضه روده نفوذپذیر در بدن + فیلم
young journalists club

راهکارهایی برای پیشگیری از ابتلا به آلزایمر

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
زورگیران مسلح زمین‌گیر شدند + فیلم
۱۵۷۹

زورگیران مسلح زمین‌گیر شدند + فیلم

۱۶ . آذر . ۱۴۰۴
افول آمریکا از قدرت جهانی به سطح منطقه‌ای + فیلم
۱۰۰۹

افول آمریکا از قدرت جهانی به سطح منطقه‌ای + فیلم

۱۶ . آذر . ۱۴۰۴
دوستی در روز برد، دشمنی در روز باخت + فیلم
۸۸۹

دوستی در روز برد، دشمنی در روز باخت + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
دستگیری کلاهبردار مامور نما + فیلم
۵۷۱

دستگیری کلاهبردار مامور نما + فیلم

۱۶ . آذر . ۱۴۰۴
هشدار سازمان ملل درباره موج تازه حملات اسرائیل در کرانه باختری + فیلم
۵۳۷

هشدار سازمان ملل درباره موج تازه حملات اسرائیل در کرانه باختری + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.