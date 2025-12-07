باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جنبش دانشجویی در یک کتاب + فیلم

کتاب «جنبش دانشجویی در ایران» روایتی شاخص درباره ۱۶ آذر و دستاورد‌های آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب جنبش دانشجویی در ایران که چاپ سوم آن هم اکنون در بازار موجود است مروری بر دوره های مختلف جنبش دانشجویی و فعالیت های سیاسی و اجتماعی دانشجویان در ایران است.

 

مطالب مرتبط
جنبش دانشجویی در یک کتاب + فیلم
young journalists club

حواسم هست: زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی سهراب + فیلم

جنبش دانشجویی در یک کتاب + فیلم
young journalists club

زمانی که پادشاهان سریلانکا و اندونزی فارسی صحبت می‌کردند +فیلم

جنبش دانشجویی در یک کتاب + فیلم
young journalists club

معرفی کتابی که برای تمام سنین مناسب است + فیلم  

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
توصیه‌های برای جلوگیری از خراب شدن جلوبندی خودرو + فیلم
۱۸۸۰

توصیه‌های برای جلوگیری از خراب شدن جلوبندی خودرو + فیلم

۱۶ . آذر . ۱۴۰۴
شکایت استقلال از سروش رفیعی + فیلم
۹۴۱

شکایت استقلال از سروش رفیعی + فیلم

۱۶ . آذر . ۱۴۰۴
جایزه من درآوردی صلح فیفا برای ترامپ، سوژه تمسخر رسانه‌های آمریکایی شد! + فیلم
۹۱۶

جایزه من درآوردی صلح فیفا برای ترامپ، سوژه تمسخر رسانه‌های آمریکایی شد! + فیلم

۱۶ . آذر . ۱۴۰۴
تاثیر سنگ‌های قیمتی و واقعی بر انرژی بدن + فیلم
۶۵۱

تاثیر سنگ‌های قیمتی و واقعی بر انرژی بدن + فیلم

۱۶ . آذر . ۱۴۰۴
ماجرای فردی که با حمایت اسرائیل، بزرگ‌ترین غارت از کمک‌های سازمان ملل را انجام داد + فیلم
۵۳۴

ماجرای فردی که با حمایت اسرائیل، بزرگ‌ترین غارت از کمک‌های سازمان ملل را انجام داد + فیلم

۱۶ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.