جنبش دانشجویی در یک کتاب + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u062c\u0646\u0628\u0634 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0686\u0627\u067e \u0633\u0648\u0645 \u0622\u0646 \u0647\u0645 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u0627\u0633\u062a \u0645\u0631\u0648\u0631\u06cc \u0628\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u062c\u0646\u0628\u0634 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc \u0648 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0648 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n