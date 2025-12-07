باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داده است.

مرتس در شهر بندری عقبه اردن، جایی که با عبدالله دوم، پادشاه اردن دیدار کرد، گفت: «وضعیت کرانه باختری نباید نادیده گرفته شود.. ما باید راه را برای تشکیل کشور فلسطین باز نگه داریم. بنابراین، نباید هیچ گامی برای الحاق در کرانه باختری برداشته شود.»

اعضای راست افراطی کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل مدت‌هاست که از الحاق کرانه باختری، که فلسطینی‌ها آن را بخشی از یک کشور مستقل آینده می‌دانند، حمایت می‌کنند.

صدر اعظم آلمان گفت: «ما می‌خواهیم به ایجاد پایه‌های نظمی جدید در سراسر خاورمیانه کمک کنیم.» او افزود که این نظم باید نظمی باشد که در آن اسرائیلی‌ها، فلسطینی‌ها و همسایگان عرب بتوانند در صلح، آزادی و امنیت پایدار زندگی کنند.

مرتس بار دیگر تأکید کرد که آلمان از راه‌حل دو دولتی حمایت می‌کند و گفت که مذاکرات صلح باید به زودی آغاز شود. در همین حال، رهبر آلمان خواستار پیشرفت در روند صلح غزه شد.

مرتس گفت: «ما از اینکه آتش‌بس در غزه اکنون به مدت دو ماه تثبیت شده است، احساس آسودگی می‌کنیم. اما اکنون باید در ورود به مرحله دوم نیز موفق شویم.»

او تأکید کرد که این امر همچنین شامل بهبود سریع و قابل توجه وضعیت انسانی همچنان ناپایدار جمعیت غیرنظامی غزه است. «کمک‌های بشردوستانه بیشتری قبل از زمستان مورد نیاز است.»

صدراعظم آلمان ابتدا بعدازظهر در شهر عقبه اردن در دریای سرخ توقف کرد و سپس به اراضی اشغالی پرواز کرد. عصر همان روز در قدس اشغالی با هرتزوگ، رژیم دیدار کرد. مرتس قصد دارد روز یکشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل دیدار کند.

منبع: آناتولی