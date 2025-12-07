مرد زندانی که از ۱۴ سال قبل به جرم قتل زنی جوان و مجروح کردن پسر کوچکش به قصاص محکوم شده در حالی در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت که واحد صلح و سازش دادسرای جنایی تهران آخرین تلاش‌های خود را برای جلب رضایت اولیای دم آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  اواخر خرداد سال ۹۰ مرد جوانی از قتل همسرش در خانه خبر داد و گفت: «لحظاتی قبل که به خانه آمدم با جسد همسرم روبه‌رو شدم و رگ دست پسر ۷ ساله‌ام هم بریده بود و به سختی نفس می‌کشید. در همان موقع دوستم را دیدم که می‌خواست از خانه فرار کند، اما او را دستگیر کردم.» وقتی تیم جنایی به محل حادثه رفت، متهم گفت: «چند باری به خانه دوستم آمده بودم و متوجه شدم که همسرش طلای زیادی دارد. روز حادثه به بهانه اینکه با دوستم کار دارم به خانه‌اش رفتم، اما به محض ورود همسرش را خفه کردم، اما پسرش از خواب بیدار شد و مجبور شدم رگ دست او را بزنم تا بمیرد.»

با اعتراف متهم، او در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت و به قصاص محکوم شد. با تأیید این حکم در شعبه ۱۵ دیوان‌عالی کشور، پرونده برای اجرا به دادسرای امور جنایی پایتخت ارسال شد. با گذشت این سال‌ها متهم دو بار پای چوبه دار رفت، اما توانست مهلت بگیرد. تنها پسر مقتول که در کانادا به سر می‌برد به خاله و دایی‌اش وکالت داده که آنها حکم را اجرا کنند و تفاضل دیه را نیز پرداخت کرده‌اند؛ بنابراین نام مرد زندانی برای سومین بار در لیست اجرا قرار گرفت و روز گذشته اعضای واحد صلح و سازش بار دیگر جلسه تشکیل دادند و تلاش برای جلب رضایت اولیای دم ادامه یافت، اما خواهر و برادر مقتول اظهار کردند فرزند مقتول باید راضی به گذشت شود. بدین ترتیب قرار شد آنها با پسر مقتول صحبت کنند و چنانچه از قصاص قاتل مادرش صرف نظر کرد تصمیم او را به دادسرا اعلام کنند.

برچسب ها: زندانی ، قصاص
خبرهای مرتبط
گره کور در پرونده آتش‌سوزی خانه
بخشش قاتل در یک قدمی چوبه دار؛
تابلوی زیارت عاشورا مرد زندانی را نجات داد
دو بخشش پای چوبه دار به حرمت بانوی دو عالم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعلام جزئیات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۴
آزادسازی زندانیان و پیشرفت حقوق شهروندی در سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴
تداوم وضعیت نارنجی هوای تهران
آخرین اخبار
تداوم وضعیت نارنجی هوای تهران
اعلام جزئیات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۴
آزادسازی زندانیان و پیشرفت حقوق شهروندی در سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴
پشتیبانی شغلی از افراد دارای معلولیت شنوایی
ورود ۳۰۰ هزار پرونده در یکسال گذشته/ ۸۰۰ مورد استنکاف مدیران گزارش شده است
پرداخت خسارات اثاثیه منازل آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه به کجا رسید؟
کشف بیش از ۳۷ هزار تن نهاده احتکاری از ۶ شرکت متخلف
خودکشی میترا عباسی در زندان وکیل آباد صحت ندارد
یک ایرانی محبوس در زندان‌های ژاپن به کشور انتقال داده شد
بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی پرداخت شد
پلیس آگاهی تهران استخدام می‌کند
تحقق ساخت ۱۵ بازار جدید در محله‌های پایتخت توسط سازمان میادین
پاسخی به مطلب یک نماینده مجلس درباره پرونده پیچیده نگین غرب
آغاز جشنواره تولیدات موبایلی هفت‌آسمان؛ هفت‌حوض در منطقه ۸
تلاش و دغدغه دستگاه قضایی تحقق عدالت است
حضور میدانی محیط‌بانان؛ سپر حفاظتی حیات وحش در سال خشک کشور
گرد و غبار و تغییر اقلیم، محور‌های سخنرانی‌های ایران در اجلاس مجمع محیط زیست
زنان ۷ سال کمتر از مردان سابقه «بیمه‌پردازی» دارند
موازی‌کاری در مدیریت حریم فقط هزینه‌تراشی است
تولید متروباس‌ها از هفته گذشته آغاز شده است/ ورود اولین محموله اتوبوس‌های بی. آر. تی تا ۱۰ روز آینده
از مرداد ۱۴۰۵ ماهیانه ۲ رام قطار وارد خطوط خواهد شد/ امضای تفاهم‌نامه برای خط ۱۱ مترو
سامانه ارتباط مردمی ۱۵۱۰ ثبت احوال راه‌اندازی شد/ رونمایی از سند راهبردی سازمان
خسارات نیمی از خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شده است
ممانعت مرزبانان از خروج ۱۶ تن پیاز قاچاق
پلیس راهور: رانندگی با موتورسیکلت‌برقی هم با گواهینامه مجاز است
پلیس فتا از انهدام شبکه گسترده کلاهبرداران تلگرامی خبر داد
برگزاری جشنواره شفافیت و سلامت اداری/ عملکرد ۲۵۴ دستگاه از سه قوه کشور بررسی شد
جعل عنوان پلیس با لباس و بی‌سیم/ اخاذی از ۷ زن در پایتخت
جزئیات گروه‌های قیمتی برای ثبت نام قطعی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵
ضرورت بازنگری در مدیریت پسماند پزشکی تهران