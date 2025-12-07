باشگاه خبرنگاران جوان- اواخر خرداد سال ۹۰ مرد جوانی از قتل همسرش در خانه خبر داد و گفت: «لحظاتی قبل که به خانه آمدم با جسد همسرم روبه‌رو شدم و رگ دست پسر ۷ ساله‌ام هم بریده بود و به سختی نفس می‌کشید. در همان موقع دوستم را دیدم که می‌خواست از خانه فرار کند، اما او را دستگیر کردم.» وقتی تیم جنایی به محل حادثه رفت، متهم گفت: «چند باری به خانه دوستم آمده بودم و متوجه شدم که همسرش طلای زیادی دارد. روز حادثه به بهانه اینکه با دوستم کار دارم به خانه‌اش رفتم، اما به محض ورود همسرش را خفه کردم، اما پسرش از خواب بیدار شد و مجبور شدم رگ دست او را بزنم تا بمیرد.»

با اعتراف متهم، او در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت و به قصاص محکوم شد. با تأیید این حکم در شعبه ۱۵ دیوان‌عالی کشور، پرونده برای اجرا به دادسرای امور جنایی پایتخت ارسال شد. با گذشت این سال‌ها متهم دو بار پای چوبه دار رفت، اما توانست مهلت بگیرد. تنها پسر مقتول که در کانادا به سر می‌برد به خاله و دایی‌اش وکالت داده که آنها حکم را اجرا کنند و تفاضل دیه را نیز پرداخت کرده‌اند؛ بنابراین نام مرد زندانی برای سومین بار در لیست اجرا قرار گرفت و روز گذشته اعضای واحد صلح و سازش بار دیگر جلسه تشکیل دادند و تلاش برای جلب رضایت اولیای دم ادامه یافت، اما خواهر و برادر مقتول اظهار کردند فرزند مقتول باید راضی به گذشت شود. بدین ترتیب قرار شد آنها با پسر مقتول صحبت کنند و چنانچه از قصاص قاتل مادرش صرف نظر کرد تصمیم او را به دادسرا اعلام کنند.