سخنگوی کرملین با استقبال از بازنگری دولت دونالد ترامپ در استراتژی امنیت ملی آمریکا، حذف عبارت «تهدید مستقیم» برای توصیف روسیه را گامی مثبت ارزیابی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در اظهارات منتشر شده توسط خبرگزاری تاس روز یکشنبه، از اقدام دولت رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای بازنگری در استراتژی امنیت ملی خود و توقف نامیدن روسیه به عنوان یک «تهدید مستقیم» استقبال کرد.

از زمان الحاق کریمه توسط روسیه در سال ۲۰۱۴ و جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، استراتژی‌های ایالات متحده مسکو را به عنوان یک تهدید عمده تعیین کرده بودند. با این حال، سیاست به‌روز شده آمریکا که روز جمعه اعلام شد، لحنی ملایم‌تر اتخاذ کرده و بر همکاری محدود تأکید دارد.

پسکوف در اظهارات خود به این خبرگزاری دولتی گفت که استراتژی به‌روز شده، عبارت‌بندی‌ که روسیه را یک تهدید مستقیم توصیف می‌کرد، حذف کرده و در عوض خواستار همکاری با مسکو در مسائل ثبات استراتژیک شده است.

وی گفت: «ما این را یک گام مثبت تلقی کردیم.» و افزود که مسکو پیش از نتیجه‌گیری گسترده‌تر، این سند را به دقت بررسی خواهد کرد. به نقل از پسکوف: «قطعاً نیاز داریم آن را دقیق‌تر ببینیم و تحلیل کنیم.»

بر اساس این سند، استراتژی جدید ۲۹ صفحه‌ای، دیدگاه سیاست خارجی ترامپ را به عنوان «واقع‌گرایی انعطاف‌پذیر» ترسیم کرده و گفت که سیاست آمریکا بیش از هر چیز توسط «آنچه برای آمریکا کار می‌کند» هدایت خواهد شد.

این سند گفت که واشنگتن در پی یک راه‌حل سریع برای درگیری در اوکراین است و هدف آن برقراری مجدد «ثبات استراتژیک» با مسکو است، در حالی که اقدامات روسیه در اوکراین همچنان یک نگرانی امنیتی مرکزی باقی می‌ماند.

این استراتژی در میانه یک ابتکار صلح متوقف شده آمریکا منتشر شد، ابتکاری که در آن واشنگتن پیشنهادی را ارائه داد که خواسته‌های اصلی روسیه در جنگ تقریباً چهارساله را تأیید می‌کرد.

ترامپ اغلب نظرات مثبت و تحسین‌آمیزی درباره ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بیان کرده که منتقدان را به متهم کردن وی به نرمش در قبال مسکو واداشته است، حتی در حالی که دولت او تحریم‌ها بر اساس اقدامات روسیه در اوکراین را حفظ کرده است.

متحدان اروپایی که برای بازدارندگی از روسیه به حمایت نظامی آمریکا وابسته هستند، این تغییر را از نزدیک زیر نظر داشته و نگرانی خود را ابراز کرده‌اند که زبان ملایم‌تر آمریکا ممکن است تلاش‌ها برای مقابله با مسکو را در ادامه جنگ اوکراین تضعیف کند.

منبع: تاس