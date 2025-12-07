باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - محمد معما، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۹ تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر اینکه پروژههای عمرانی این منطقه در مسیر تکمیل قرار دارد گفت: حداکثر تا دو ماه آینده، دسترسی بزرگراه آیتالله سعیدی جنوب به روگذر میدان فتح غرب راهاندازی میشود و پس از بهرهبرداری، بخش عمدهای از ترافیک انتهای بزرگراه آیتالله سعیدی بهویژه برای ورودی میدان فتح و خیابان آزادی کاهش مییابد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در محور برگراه آیتالله سعیدی افزود: در حال حاضر برخی شهروندان برای دسترسی به مسیرهای غربی مجبور به استفاده از دوربرگردان در انتهای بزرگراه آیتالله سعیدی هستند که موجب تداخل و ایجاد ترافیک سنگین با خودروهایی میشود که از مسیر بزرگراه شهید لشکری وارد میشوند. با افتتاح این دسترسی، این گره ترافیکی برطرف خواهد شد.
معما از اجرای چندین فاز دیگر در این طرح خبر داد و ادامه داد: پیش از این دسترسی فتح به بزرگراه آیتالله سعیدی شمال بهرهبرداری شده و اکنون مهمترین مرحله، یعنی اتصال بزرگراه آیتالله سعیدی جنوب به فتح غرب در دست انجام است. همچنین عملیات تکمیل دسترسی شرقی بزرگراه آیتالله سعیدی به سمت یادگار امام نیز در حال احداث است.
معیار افزود: در بخش ارتقای شبکه دفع آبهای سطحی نیز پروژه جمعآوری نهرهای روباز و لولهگذاری در خیابانهای هاشمی، دامپزشکی و برادران فلاح انجام شده است. در خیابان هاشمی ۵۰۰ متر، دامپزشکی ۱۵۰۰ متر و برادران فلاح ۹۰۰ متر لولهگذاری صورت گرفته که در مجموع ۱۹۰۰ متر طول (۱.۹ کیلومتر) دارد. برای جمعآوری آبهای سطحی نیز چهار هزار متر کانال (کانیو) اجرا شده که عمق لولهگذاریها از سه تا هفت متر متغیر است.
وی ادامه داد: پس از لولهگذاری، عملیات پیادهروسازی در این سه محور آغاز شد. از مجموع ۱۰ هزار مترمربع پیادهروسازی پیشبینیشده، تاکنون پنج هزار مترمربع اجرا شده است. در این طرحها مناسبسازی پیادهروها برای معلولان و افراد کمتوان نیز لحاظ شده و نوار بساوایی برای نابینایان اجرا شده است.
معاون فنی و عمرانی منطقه ۹ تهران با اشاره به نتایج مثبت این اقدامات اظهار کرد: با اجرای شبکه جدید جمعآوری آبهای سطحی، مشکل آبماندگی در فصل بارش برطرف شده، بوی نامطبوع ناشی از نهرهای روباز از بین رفته و بهداشت محیطی به طور چشمگیری ارتقا یافته است. تمامی ورودیهای لولهها دارای منهول و زبالهگیر هستند و به همین دلیل ورود زباله به سیستم جمعآوری آب منتفی شده است.
معما ضمن اشاره به تأثیرات مثبت پروژه بر رضایتمندی شهروندان اظهار کرد: کاهش قابل توجه پیامهای دریافتی سامانه ۱۳۷ در این محدوده نشاندهنده رضایت عمومی مردم از اجرای این طرحها است. علاوه بر این، با جمعآوری نهرهای قدیمی، بخشی از عرض سوارهرو نیز به خیابانها اضافه شده و عبور و مرور روانتر شده است.