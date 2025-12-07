سازمان فدرال حمل‌ونقل هوایی روسیه اعلام کرد پرواز‌های ورودی و خروجی در فرودگاه‌های اورنبورگ و اورسک را به‌طور موقت محدود کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان فدرال حمل‌ونقل هوایی روسیه (روس‌آویاتسیا) اعلام کرد که به‌طور موقت پرواز‌های ورودی و خروجی در فرودگاه‌های اورنبورگ و اورسک را محدود کرده است. این خبر در میانه درگیری جاری در اوکراین و حملات پهپادی که سفر‌های هوایی را مختل کرده‌اند، منتشر شده است.

پیش از این، محدودیت‌هایی نیز در فرودگاه بین‌المللی نالچیک در کاباردینو-بالکاریا اعمال شده بود.

 در همین حال، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های دفاع هوایی در شب گذشته ۷۷ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند که ۴۲ فروند از آنها بر فراز منطقه ساراتوف رهگیری شدند.

علاوه بر این، ۱۲ پهپاد در منطقه روستوف، ۱۰ پهپاد دیگر بر فراز شبه‌جزیره کریمه و ۹ پهپاد در قلمرو منطقه ولگوگراد سرنگون شدند. رهگیری‌هایی نیز در مناطق بلگورود و آستراخان و همچنین جمهوری چچن انجام شده است.

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، حمله پهپادی ، پرواز فرودگاه ها
خبرهای مرتبط
مذاکرات آمریکا و اوکراین فردا از سر گرفته می‌شود
نروژ برای مقابله با روسیه زیردریایی‌های جدید می‌خرد
فرانسه پرواز مرموز پهپاد بر فراز پایگاه زیردریایی هسته‌ای را بررسی می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سهند ۲۰۲۵: یک رزمایش بین المللی و چند پیام راهبردی
فرش قرمز دهلی برای مسکو
چرا جهان به صلح نمی‌رسد؟ پشت پرده تجارت خونین تسلیحات
کلوگ: پایان درگیری در اوکراین نزدیک است
کودتای نظامی در بنین شکست خورد
صدراعظم آلمان به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد
اردوغان مادورو را به ازسرگیری گفت‌و‌گو با آمریکا تشویق کرد
شرط دمشق برای امضای توافقنامه امنیتی با اسرائیل
چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را برگزار کردند
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
آخرین اخبار
سازمان ملل در حال بررسی ایجاد یک نیروی حافظ صلح جدید در جنوب لبنان است
فعالان آلمانی در محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند
نتانیاهو و ترامپ اوایل دی ماه دیدار می‌کنند
روسیه از آمریکا خواست از تشدید درگیری با ونزوئلا خودداری کند
اتحادیه آفریقا حملات پهپادی مرگبار در سودان را محکوم کرد
کودتای نظامی در بنین شکست خورد
شرط دمشق برای امضای توافقنامه امنیتی با اسرائیل
ناوچه اچ‌ام‌اس لنکستر انگلیس پس از ۳۴ سال بازنشسته شد
چین از ژاپن خواست تا از اتهام‌زنی به نیروی دریایی این کشور دست بردارد
کره جنوبی: تمرینات نظامی مشترک با آمریکا «ابزار مذاکره» با کره شمالی نیست
نظامیان قدرت را در کشور آفریقایی بنین به دست گرفتند
تغییر استراتژی واشنگتن و پکن: پذیرش تلویحی کره شمالی هسته‌ای و نگرانی سئول
نخست وزیر قطر: ترامپ پس از حمله اسرائیل به حماس در دوحه مستاصل شده بود
سیل و رانش زمین در آسیا جان بیش از ۱۷۰۰ نفر را گرفت
وزیر خارجه نروژ: حاکمیت آینده غزه باید فلسطینی باشد
ژاپن: جنگنده‌های چینی رادار خود را به سمت هواپیما‌های نظامی ژاپنی هدایت می‌کنند
اسرائیل در ماه نوامبر مرتکب ۵۷ مورد حمله علیه خبرنگاران فلسطینی شده است
جلسه محرمانه نتانیاهو با تونی بلر درباره برنامه‌های «روز پسین» غزه
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
وزارت دفاع ونزوئلا: ۵۶۰۰ سرباز جدید برای خدمت به ارتش سوگند یاد کردند
چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را برگزار کردند
روسیه پرواز‌ها در دو فرودگاه جنوبی را محدود کرد/سرنگونی ۷۷ پهپاد اوکراینی در ۲۴ ساعت
سهند ۲۰۲۵: یک رزمایش بین المللی و چند پیام راهبردی
چرا جهان به صلح نمی‌رسد؟ پشت پرده تجارت خونین تسلیحات
استقبال کرملین از تغییر استراتژی امنیت ملی آمریکا
فرش قرمز دهلی برای مسکو
صدراعظم آلمان به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد
کلوگ: پایان درگیری در اوکراین نزدیک است
اردوغان مادورو را به ازسرگیری گفت‌و‌گو با آمریکا تشویق کرد
آکسیوس: مکالمه زلنسکی با فرستادگان ترامپ طولانی و درباره مسائل ارضی بود