باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان فدرال حملونقل هوایی روسیه (روسآویاتسیا) اعلام کرد که بهطور موقت پروازهای ورودی و خروجی در فرودگاههای اورنبورگ و اورسک را محدود کرده است. این خبر در میانه درگیری جاری در اوکراین و حملات پهپادی که سفرهای هوایی را مختل کردهاند، منتشر شده است.
پیش از این، محدودیتهایی نیز در فرودگاه بینالمللی نالچیک در کاباردینو-بالکاریا اعمال شده بود.
در همین حال، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانههای دفاع هوایی در شب گذشته ۷۷ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند که ۴۲ فروند از آنها بر فراز منطقه ساراتوف رهگیری شدند.
علاوه بر این، ۱۲ پهپاد در منطقه روستوف، ۱۰ پهپاد دیگر بر فراز شبهجزیره کریمه و ۹ پهپاد در قلمرو منطقه ولگوگراد سرنگون شدند. رهگیریهایی نیز در مناطق بلگورود و آستراخان و همچنین جمهوری چچن انجام شده است.