باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز از رقابتهای والیبال قهرمانی دانشآموزان زیر ۱۵ سال جهان در شانگلو چین، تیمملی والیبال دانشآموزی دختران ایران بامداد امروز یکشنبه ۱۶ آذر در سومین بازی دور گروهی خود مقابل بلغارستان به میدان رفت و توانست در دو ست پیاپی این حریف اروپایی خود را نیز شکست دهند.
دختران والیبالیست ایران در این بازی در دست اول ابتدا ۲۵ بر ۹ پیروز شدند و در دست دوم نیز با امتیاز ۲۵ بر ۱۱ بازی را برده و در مجموع دو بر صفر بلغارستان را شکست دادند. تیمملی والیبال دختران دانشآموز ایران با این پیروزی ۹ امتیازی شد و در صدر جدول گروه خود قرار گرفت.
دختران دانش آموز والیبالیست ایران در چهارمین و آخرین بازی دور گروهی خود فردا دوشنبه ۱۷ آذر به مصاف شیلی خواهند رفت. پسران دانشآموز ایران نیز امروز ساعت ۱۲ ظهر به وقت تهران دومین بازی گروهی خود را برابر چین برگزار خواهند کرد.