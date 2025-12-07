چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را در خاک روسیه برگزار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت دفاع چین اواخر روز شنبه اعلام کرد که چین و روسیه سومین دور از رزمایشهای مشترک ضد موشکی خود را در اوایل دسامبر در خاک روسیه برگزار کردند.
طبق پستی در وبسایت وزارتخانه، این رزمایشها هیچ شخص ثالثی را هدف قرار نداده و در پاسخ به هیچ یک از موقعیتهای بینالمللی فعلی نبوده است.
دو کشور ماه گذشته مذاکراتی در مورد دفاع موشکی و ثبات استراتژیک انجام دادند و در ماه اوت رزمایشهای توپخانهای و ضد زیردریایی را در دریای ژاپن برگزار کردند.
روسیه و چین اندکی پیش از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، یک همکاری استراتژیک «بدون محدودیت» امضا کردند و متعهد شدند که رزمایشهای نظامی منظمی را برای تمرین هماهنگی بین نیروهای مسلح خود انجام دهند.
هر دو کشور نگرانی خود را در مورد برنامههای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای ساخت سپر موشکی «گنبد طلایی» و قصد اعلام شده او برای از سرگیری آزمایش سلاحهای هستهای پس از وقفهای بیش از ۳۰ ساله ابراز کردهاند.
منبع: رویترز