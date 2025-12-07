باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی صبح امروز در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد اظهار داشت: کشور در شرایط ویژه ناشی از ناترازیهای ساختاری قرار دارد و روزانه معادل هشت میلیون بشکه نفت استخراج میشود، در حالیکه تنها ۱۰ درصد صرفهجویی معادل ۸۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.
وی گفت: شرایط فعلی نیازمند تدابیر ویژه است و وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی سه راهکار برات الکترونیکی، اسناد اعتباری و اوراق گام را برای تأمین نقدینگی بنگاهها در نظر گرفته است.
سخنگوی دولت افزود: موضوع خط اعتباری برای صنایع ارزآور نیز در دست بررسی است و نتیجه نهایی آن را در جلسه چهارشنبه هیات دولت پیگیری خواهم کرد.
وی عنوان کرد: وجود فساد در برخی بخشها، با وجود تلاش نهادهای نظارتی، قابل انکار نیست، اما بخش خصوصی بهدنبال رونق فعالیتهای خود است و دولت نیز در همین مسیر تلاش میکند.
مهاجرانی تصریح کرد: قانون رقابت در برنامه هفتم، ظرفیتی مهم برای تقویت صنایع خصوصی در رقابت با خارج است، اما فراهم نبودن سازوکارهای لازم گاهی مانع اثرگذاری این قانون میشود.
وی ادامه داد: بارها موضوع تأمین گازوئیل معادن توسط وزیر صمت پیگیری شده، اما مشکل اصلی، ناترازی انرژی است؛ بهطوریکه از صادرات ۶ میلیارد دلاری بنزین در سال ۱۳۹۸ اکنون به واردات ۶ میلیارد دلاری رسیدهایم و این رقم احتمالاً سال آینده به ۸ میلیارد دلار و طی سه سال آینده به ۱۳ میلیارد دلار میرسد.
مهاجرانی خاطرنشان کرد: علت اصلی ناترازیها استفاده نکردن از ابزار قیمتگذاری است؛ شرکتها اجازه نرخگذاری واقعی ندارند و این موضوع آنها را زیانده کرده است. بنزین با قیمت ۶۰ سنت خریداری و با نرخ ۱۵۰۰ تومان عرضه میشود و این تفاوت، توان سرمایهگذاری دولت در زیرساختها را کاهش داده است.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه مسیر اصلاح با همکاری مردم آغاز شده و امید است در آینده از وضعیت ناترازی در بخشهای مختلف عبور کنیم، بیان کرد: یزد با وجود اقلیم خشک توانسته سالها پایدار بماند، اما دستکاری نظامات طبیعی توسعه را نامتوازن کرده و چالشهایی ایجاد کرده است.
مهاجرانی اظهار داشت: دولت با نظام مسئول و پیگیری موانع، بهدنبال رفع مشکلات کشور است و گردشگری میتواند یکی از محورهای مهم توسعه باشد؛ یزد با بافت تاریخی ارزشمند خود ظرفیت ویژهای در این زمینه دارد.
وی با بیان اینکه نیروی انسانی تلاشگر از مهمترین سرمایههای یزد است و باید این فرهنگ ارزشمند کار، تقویت و الگو شود، افزود: پیشنهاد ما این است که مسائل استان صرفاً به ردیف بودجه دولت گره زده نشود و از ظرفیتهای داخلی استان بهره گرفته شود.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه مواردی مانند رفع تعهد ارزی به صورت محدود برای بخشهایی از استان پیگیری خواهد شد، هرچند ممکن است همه ذینفعان قانع نشوند، عنوان کرد: برخی ناهماهنگیها در نهادههای دامی مشکلاتی ایجاد کرده و اتاقهای ایران و تهران ظرفیتهایی دارند که استانهایی مانند یزد میتوانند با ایجاد کنسرسیومهای صادراتی از آن بهرهمند شوند.
مهاجرانی ادامه داد: اشتغال بالای تختهای بیمارستانی یزد باید به گوش دولت برسد تا در طرح نظام مسائل مورد توجه وزرا در هیات دولت قرار گیرد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: یزد نمونهای موفق از وفاق ملی و گفتوگوی تمدنهاست و مسیر توسعه متوازن متناسب با اقلیم را بهدرستی طی کرده است؛ ادامه این مسیر میتواند همچنان سربلندی استان را تضمین کند.