باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله علیرضا اعرافی در دیدار جمعی از مدیران آموزش‌وپرورش قم گفت: آموزش‌وپرورش باید با رویکرد فعال و مبتنی بر اسناد بالادستی، از جمله سند تحول بنیادین، به‌سوی تربیت نسلی مومن، هویت‌مند و توانمند در طراز ایران قوی حرکت کند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با ذکر این نکته که بی‌توجهی به هویت دینی و ملی در نظام آموزشی، کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند، افزود: پذیرش الگو‌های تربیتی بیگانه از جمله سند ۲۰۳۰، که مبتنی بر نگاه سکولار است، با آرمان‌های انقلاب اسلامی هم‌خوانی ندارد و می‌تواند بنیان‌های فرهنگی و تربیتی جامعه را تحت‌تاثیر قرار دهد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر نقش حوزه‌های علمیه در هدایت نظام آموزشی کشور تاکید کرده‌اند و حوزه باید در این عرصه نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.

آیت الله اعرافی با اشاره به نیاز کشور به تربیت سالانه صد‌ها هزار معلم توانمند و ده‌ها هزار مدیر مدرسه کارآمد گفت: اجرای دقیق سند تحول بنیادین و بازآفرینی نظام تربیت معلم، شرط اصلی ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت تربیتی در کشور است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور تقویت پیوند تربیتی و عاطفی میان معلم و دانش‌آموز، حضور پررنگ‌تر مبانی معرفتی و اخلاقی در برنامه‌های کلاسی، و توجه به پیوست فرهنگی در سیاست‌گذاری‌های آموزشی را از ضرورت‌های امروز عنوان کرد و افزود: اگر آموزش‌وپرورش دچار غفلت شود، جریان‌های سکولاریستی ارزش‌های دینی را کم‌رنگ خواهند کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور بر ضرورت هماهنگی مشترک میان نخبگان، دانشگاهیان، حوزه، دولت و مجلس در مسیر اصلاح ساختار‌های آموزشی تاکید کرد و گفت: آینده ایران به تصمیم‌های امروز در حوزه تعلیم و تربیت گره خورده‌است.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم