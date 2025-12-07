کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» به منظور حضور در بازی‌های پارآسیایی جوانان عازم دبی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به منظور حضور در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان، گروه اول از کاروان ورزش ایران صبح امروز (یکشنبه ۱۶ آذر) عازم دبی شد. گروه دوم کاروان ایران عصر امروز تهران را به مقصد دوبی ترک می‌کند.

کاروان ورزش ایران با ترکیبی متشکل از ۱۹۴ ورزشکار و با نام «فرزندان ایران، سفیران اقتدار» در این دوره بازی‌ها شرکت می‌کند.

«ایمان، ایستادگی و اقتدار» شعار کاروان ورزش ایران است.

کاروان ورزش ایران در ۱۱ رشته بازی‌های پاراآسیایی جوانان شرکت می‌کند تا از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان با شعار «زاده شده برای خواستن» طی روز‌های ۱۶ تا ۲۳ آذر در دبی برگزار می‌شود.

برچسب ها: بازی‌های پاراآسیایی ، کاروان ایران
خبرهای مرتبط
پیام تبریک وزارت ورزش به تیم ملی نوجوانان ترا‌ی‌اتلون ایران پس از قهرمانی آسیا
پاداش مدال‌آوران پاراآسیایی جوانان مشخص شد
بازدید مسئولان کمیته ملی پارالمپیک از اردوی پارابدمینتون
کوهپایه زاده:
ما باید از قهرمانی خود در بازی‌های پاراآسیایی جوانان دفاع کنیم/ نگران افت رنکینگ والیبال نشسته نیستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برتری تیم والیبال دختران دانش‌آموز ایران برابر بلغارستان
جدایی هافبک خارجی استقلال
دروازه بان سپاهان سال ۱۴۰۴ را از دست داد
تاج گذاری مسی در آمریکا/ خداحافظی بوسکتس و آلبا از فوتبال با طعم شیرین قهرمانی+ فیلم
زیدان آسیا، مسی شد
آشتیانی: مدیران سرخابی باعث شدند بازی دربی بی‌کیفیت شود
شایعه اخراج رامین رضاییان تکذیب شد
پرسپولیس به بهترین گلزن تیمش پیشنهاد تمدید داد
پرورش خواه: بازیکنان استقلال و پرسپولیس کیفیت ندارند
قلعه‌نویی هم نمی‌توانست این قرعه راحت را در جام جهانی بردارد
آخرین اخبار
جلالی: مصر رقیب اصلی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است
دهمی رستمیان در فینال جام‌های جهانی تیراندازی ۲۰۲۵
حضور پررنگ داوران فوتبال ایران در بازی‌های المپیک جنوب شرق آسیا
انتخاب نصیری‌نژاد به عنوان رئیس کمیته داوران کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا
چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی اعلام شد
شایعه اخراج رامین رضاییان تکذیب شد
پرسپولیس به بهترین گلزن تیمش پیشنهاد تمدید داد
حضور علی نژاد در جمع دانشجویان علوم ورزش و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی
نیمی از ساختمان پرسپولیس توقیف شد
پرورش خواه: بازیکنان استقلال و پرسپولیس کیفیت ندارند
محسن شادی اولین رئیس فدراسیون روئینگ شد
دروازه بان سپاهان سال ۱۴۰۴ را از دست داد
جدایی هافبک خارجی استقلال
زیدان آسیا، مسی شد
استقلال باز هم در اراک مساوی کرد
پیام تبریک وزارت ورزش به تیم ملی نوجوانان ترا‌ی‌اتلون ایران پس از قهرمانی آسیا
کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» عازم دبی شد
برتری تیم والیبال دختران دانش‌آموز ایران برابر بلغارستان
تاج گذاری مسی در آمریکا/ خداحافظی بوسکتس و آلبا از فوتبال با طعم شیرین قهرمانی+ فیلم
اتلتیک بیلبائو ۱ - ۰ اتلتیکو مادرید/ دومین شکست پیاپی و فاصله‌گیری کامل از صدر+ فیلم
لیدز یونایتد ۳ - ۳ لیورپول/ توفان الند رود، اشلوت و تیمش را درنوردید+ فیلم
قلعه‌نویی هم نمی‌توانست این قرعه راحت را در جام جهانی بردارد
پرکاس: حواشی دربی از کیفیت فنی سرخابی‌ها بیشتر است
آشتیانی: مدیران سرخابی باعث شدند بازی دربی بی‌کیفیت شود
اینتر ۴ - ۰ کومو/ پیروزی طعنه آمیز نراتزوری مقابل بهترین خط دفاع لیگ + فیلم
رئال بتیس ۳ - ۵ بارسلونا/ تیم فلیک همچنان گل می‌خورد، اما بیشتر گل می‌زند + فیلم
پیام تبریک وزیر ورزش پس از قهرمانی ایران در مسابقات تکواندوی امید‌های جهان
شکایت استقلال از سروش رفیعی
سیتی به ۲ امتیازی آرسنال رسید/ چلسی از مدعیان دور شد
زمان و مکان دیدار‌های تیم ملی فوتبال در جام جهانی اعلام شد