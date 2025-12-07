باشگاه خبرنگاران جوان - به منظور حضور در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان، گروه اول از کاروان ورزش ایران صبح امروز (یکشنبه ۱۶ آذر) عازم دبی شد. گروه دوم کاروان ایران عصر امروز تهران را به مقصد دوبی ترک میکند.
کاروان ورزش ایران با ترکیبی متشکل از ۱۹۴ ورزشکار و با نام «فرزندان ایران، سفیران اقتدار» در این دوره بازیها شرکت میکند.
«ایمان، ایستادگی و اقتدار» شعار کاروان ورزش ایران است.
کاروان ورزش ایران در ۱۱ رشته بازیهای پاراآسیایی جوانان شرکت میکند تا از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.
پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان با شعار «زاده شده برای خواستن» طی روزهای ۱۶ تا ۲۳ آذر در دبی برگزار میشود.