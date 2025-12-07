باشگاه خبرنگاران جوان -عبدالمجید عربی معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد افزود: این نمایشگاه در قالب ۳۰ غرفه از برند‌های معتبر صنایع‌دستی استان که قابلیت ارائه در قالب هدایای سازمانی را دارند، برگزار شده است.

عبدالمجید عربی افزود: در این نمایشگاه انواع سفال، چرم، مس و ... به نمایش درآمده است.

وی ادامه داد: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه آن است که با توجه به اینکه بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌ها هر سال بخشی از نیاز خود به هدایای سازمانی را با کالا‌های متداول و تکراری تأمین می‌کنند، پیشنهاد تازه‌ای ارائه شود.

وی خاطر نشان کرد؛ این نمایشگاه تلاش دارد تا سازمان‌ها را به جایگزینی صنایع‌دستی اصیل ایرانی به‌عنوان هدیه‌های سازمانی تشویق کند.

وی تصریح کرد:صنایع‌دستی، علاوه بر اینکه یک کالای زیبا و کاربردی محسوب می‌شود، حامل فرهنگ، هویت، اصالت و ویژگی‌های بومی هر منطقه است بنابراین، اهدای یک محصول صنایع‌دستی تنها هدیه‌دادن یک کالا نیست؛ بلکه انتقال بخشی از فرهنگ و میراث ارزشمند ایرانی است.

وی یادآور شد: این نمایشگاه به مدت سه روز از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۲۱ برای بازدید عموم دایر است.

برنامه‌های سخنگوی دولت در سفر به یزد

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در سفر به یزد با حضور در مسجد روضه محمدیه به مقام شامخ شهید محراب و فرزند برومند ایشان ادای احترام کرد.

حضور در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل موزه تار و پود، نشست با بانوان فرهیخته در سالن شهید منتظر قائم استانداری و نشست روز دانشجو در محل سالن شاهی دانشگاه یزد از جمله دیگر برنامه‌های سخنگوی دولت در سفر به یزد است.

منبع: روابط عمومی