باشگاه خبرنگاران جوان ؛معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی هرمزگان از آغاز فرآیند جذب و استخدام در مقاطع افسری و درجهداری در این فرماندهی خبر داد.
سرهنگ مهدی بشارتی گفت: مدرک تحصیلی کارشناسی برای داوطلبان مقطع افسری و دیپلم یا اشتغال به تحصیل در پایه دوازدهم همه رشتهها برای متقاضیان درجهداری الزامی است. همچنین حداقل معدل مورد نیاز ۱۲ تعیین شده است.
وی افزود: داوطلبان باید حداقل ۱۸ و حداکثر ۳۰ سال سن داشته باشند (متولدین سال ۱۳۷۵ به بعد) و از سلامت کامل جسمی و روانی برخوردار باشند. داشتن حداقل قد ۱۶۵ سانتیمتر از دیگر شرایط عمومی پذیرش است.
سرهنگ بشارتی با اشاره به اولویتهای جذب گفت: خانواده شهدا و ایثارگران، بسیجیان فعال، اعضای پلیس افتخاری و دارندگان مقامهای کشوری در رشتههای ورزشی و قرآنی در اولویت قرار دارند.
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی هرمزگان با بیان اینکه ثبتنام فقط بهصورت حضوری انجام میشود، افزود: متقاضیان واجد شرایط باید به واحد گزینش و استخدام به نشانی بندرعباس – چهارراه مصلی – جنب دادگاه عمومی و انقلاب مراجعه کنند.
وی شمارههای ۰۷۶۲۱۸۲۶۷۰۹ و ۰۷۶۲۱۸۲۶۷۱۰ را برای پاسخگویی و کسب اطلاعات بیشتر اعلام کرد.
منبع :صداوسیما