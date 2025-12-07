در هفته ششم لیگ برتر هندبال مردان، آبی‌پوشان استقلال در یک مسابقه درگیرانه و پایاپای برابر نماینده اراک متوقف شدند و به تک امتیاز این دیدار رضایت دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر هندبال آقایان، تیم استقلال کازرون برابر تیم پایین جدولی هپکو قرار گرفت و برخلاف انتظار نتوانست ۲ امتیاز کامل بازی را به دست آورد.

استقلالی‌های کازرون که طی چهار هفته اخیر برابر تمام حریفان خود پیروز شده بودند، این بار در خانه تیم اراکی متوقف شدند و این دیدار با نتیجه ۲۴-۲۴ به پایان رسید.

از نکات قابل توجه این تساوی در اراک، شباهت آن با شهرآورد ۱۰۶ است؛ مسابقه‌ای که جمعه در همین شهر برگزار شد و دو تیم پایتخت‌نشین پس از ۹۰ دقیقه به تقسیم امتیازات تن دادند. با این تفاوت که در مسابقه هندبالیست‌ها توپ ۴۸ مرتبه از خط دروازه‌ها عبور کرد درحالیکه دربی سرخابی‌ها گلی به همراه نداشت.

موضوع دیگری که در دقایق پایانی بازی استقلال و هپکو واکنش و اعتراض اعضای تیم میهمان را به دنبال داشت، چند تصمیم داوری بود. به اعتقاد کادر و بازیکنان استقلال، داور مسابقه در چند صحنه روی خط محوطه جریمه تیم میزبان باید ضربه پنالتی به سود شاگردان صادق شاه‌نشین اعلام می‌کرد، اما از اتخاذ این تصمیم خودداری کرد.

استقلال کازرون با این یک امتیاز، ۹ امتیازی شد و در رتبه سوم جدول رده‌بندی قرار گرفت. در حال حاضر سایپا با ۱۲ امتیاز صدرنشین و مس با ۱۰ امتیاز تیم دوم جدول لیگ برتر هندبال آقایان است.

استقلال باز هم در اراک مساوی کرد
