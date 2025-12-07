باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - اکبر کوهی گفت: نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ با مشارکت گسترده واحد‌های تولیدی برگزار شد و توانست نقش شهرک‌های صنعتی را به‌عنوان موتور محرک توسعه صنعتی استان برجسته کند.

او با اشاره به حضور ۲۶ واحد تولیدی از مجموع ۴۵ غرفه مستقر در نمایشگاه اردبیل اکسپو اظهار داشت: مشارکت فعال واحد‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در این نمایشگاه نشان داد که قدرت تولیدی استان در مسیر بلوغ نهادی و آمادگی برای ورود به بازار‌های منطقه‌ای قرار گرفته است.

کوهی با تشریح جایگاه شهرک‌های صنعتی در اقتصاد استان افزود: شهرک‌های صنعتی اردبیل نه‌تنها محل استقرار واحد‌های تولیدی هستند، بلکه به‌عنوان یک زیرساخت پایه‌ای توسعه عمل می‌کنند؛ زیرساختی که امکان دسترسی به خدمات مشترک، کاهش هزینه‌های تولید، شتاب در مجوزدهی، تسهیل استقرار صنایع و ایجاد شبکه‌های همکاری بین واحد‌ها را فراهم می‌کند.

او تاکید کرد: به‌واسطه این زیرساخت‌ها، شهرک‌های صنعتی به نقطه اتکای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل شده‌اند؛ جایی که امکان شکل‌گیری خوشه‌های تخصصی، توسعه زنجیره ارزش و ورود به بازار‌های صادراتی فراهم است.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل ادامه داد: اکسپو ۲۰۲۵ اردبیل فراتر از یک نمایشگاه بود؛ فرصتی برای نشان دادن ظرفیت‌های واقعی صنعت استان، معرفی مزیت‌های رقابتی و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی.

او گفت: غرفه شرکت شهرک‌های صنعتی به یکی از محور‌های اصلی تحلیلگران اقتصادی تبدیل شد؛ چراکه با ارائه داده‌های دقیق درباره ظرفیت‌های صنعتی، امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری و مزیت‌های منطقه‌ای، نقش مهمی در هدایت تعاملات تخصصی نمایشگاه ایفا کرد.

کوهی با اشاره به امضای سه تفاهم‌نامه مهم در حاشیه نمایشگاه اظهار داشت: تفاهم‌نامه با دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مسیر جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاران حوزه سلامت ایجاد کرد؛ تفاهم‌نامه با دانشگاه علمی‌کاربردی ظرفیت تازه‌ای برای توانمندسازی، آموزش و ارتقای مهارتی واحد‌های تولیدی به وجود آورد و تفاهم‌نامه با اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک استان زمینه را برای حمایت از اعضای خوشه پوشاک و توسعه واحد‌های این حوزه فراهم ساخت.

او افزود: این تفاهم‌نامه‌ها صرفا اسناد همکاری نیستند؛ بلکه نقشه راه توسعه صنعت استان و حلقه اتصال دانشگاه، بخش خصوصی و زیرساخت‌های صنعتی محسوب می‌شوند.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک استان در مجاورت قفقاز جنوبی تصریح کرد: اردبیل ظرفیت آن را دارد که به یک هاب صنعتی و سرمایه‌گذاری در شمال‌غرب کشور تبدیل شود، شهرک‌های صنعتی، محور اصلی تحقق این چشم‌انداز هستند.

کوهی گفت: مرحله پس از اکسپو برای شرکت شهرک‌های صنعتی استان، صرفا ادامه مسیر نیست؛ آغاز دوره‌ای تازه از تکمیل زیرساخت‌ها، گسترش همکاری‌ها و جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌هاست.

او ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های تخصصی در شهرک‌ها با هدف ارتقای کیفیت استقرار صنعتی، دنبال می‌شود و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در اولویت قرار گرفته تا ظرفیت‌های تولیدی استان در مقیاس منطقه‌ای تقویت شود.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، افزود: ایجاد زنجیره‌های ارزش مشترک میان واحد‌های صنعتی، مسیر تازه‌ای برای هم‌افزایی و کاهش هزینه‌های تولید فراهم می‌کند و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، افق‌های تازه‌ای پیش‌روی صنایع اردبیل خواهد گشود.

کوهی خاطرنشان کرد: حمایت از توسعه صادرات واحد‌های تولیدی، به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های آینده، با هدف ارتقای سهم استان در بازار‌های منطقه‌ای و فرامرزی دنبال خواهد شد.

کوهی در ادامه گفت: اکسپو ۲۰۲۵ نشان داد که شهرک‌های صنعتی استان اردبیل نه تنها تکیه‌گاه تولید، بلکه پیشران توسعه اقتصادی آینده استان است.